PALA NIKAD ŽEŠĆA RASKRINKAVANJA! Dača, Vanja Prodanović, Bebica i Miki dobili priliku da PROTRESU CIMERE, a ovaj učesnik je zauvek napustio Elitu!

Tokom prethodne noći u Beloj kući održana je emisija "Izbacivanje", a pre nego što je jedan učesnik zauvek napustio "Elitu 9" voditelj Darko Tanasijević je sa pojedinim učesnicima obavio intervjue u Šiša baru.

Prvi je na razgovor sa Darkom došao Asmin Durdžić.

- Ti i Stanija sve više ratujete u poslednje vreme - rekao je Asmin.

- Ja sam uvek donji kad se svađam s bivšom devojkom, ali one ne staju. Aneli je stala sa uvredama, ali Stanija se ne zaustavlja i to je problem. Prozivaju me nešto za pare, a ja posle izlaska odavde ja se vraćam svom poslu. Stanija je poremećena žena, ona samo priča o parama i o kadru. Ja sam njoj plaćao sve živo, a sad od mene pravi čoveka kog nema pas za šta da ujede. Ja sam bio njen dečko iako nismo imali s*ksualne odnose, davao sam joj pare za pasoš i taksi bukvalno - rekao je Asmin.

- Šta ćemo s tvojim odnosom s Majom i tvojim statusom u Beloj kući? - upitao je Darko.

- Meni se meri svaka sitnica, a ja da nisam izdramio toliko oko Filipa Cara to niko ne bi ni komentarisao. Ja prošli put kad sam raskinuo s Majom, precrtao sam je i nisam ni išao za njom, a niti je uhodio. Mi imamo emocije jedno prema drugom, ovo je zaj*ban prostor dok napolju ne bih ni dozvolio sebi neke stvari. Mislim da su mnogi ljubomorni na mene i da ne mogu da me gledaju očima - rekao je Asmin.

Maja Marinković bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o aktuelnim temama u Beloj kući, ali i svom odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Majo, vidimo da imaš sve više sukoba u kući, zbog čega dolazi do toga? Kakvo je tvoje mišljenje o Staniji? - upitao je Darko.

- Svaki put kada ja imam izlaganje, Stanija meni ne dozvoljava da pričam da se istina ne bi čudila. Kao da ima neki spisak i redosled po kom treba da priča da bi to ljudima ušlo u uši. Ona kaže da ja nisam ispala njoj drugarica, ali kako kad mi nismo ni bile drugarice? Ona je mene klasično koristila za reklamu, a ja sam imala kodekse dok me ona nije ponizila. Ona ne vadi Takija iz usta, a šta je ona uradila za svojih 40 godina? - rekla je Maja.

- Kako komentarišeš što je u više navrata istakla da joj nije prijatno dok vodite ljubav pored nje? - upitao je Darko.

- Ona je ušla i rekla da dolazi u Elitu da pomogne Mišku pišku da smuva Maju Marinković. Kako jedan pokušaj može da sruši standard? Malo smo obrnulu igricu, mislim da je jako sujetna i ljubomorna. Ona ne može sebi da priušti to što je navikla sa Asminom, a kada pogledaš lepo ona nema para - rekla je Maja.

Mina Vrbaški naredna je gostovala u Šiša Baru prilikom čega je voditelju Darku Tanasijeviću govorila o svom raskidu sa Viktorom Gagićem.

- Mina, šta ćeš da radiš? - upitao je Darko.

- Baš sam pogrešila, ali pustiću vreme. Ja sam uvek isticala koliko je meni teško, a znam da je i Viktoru jako teško - rekla je Mina.

- Ti si se klela u brata i lagala ga - rekao je Darko.

- Jesam, stvarno sam mnogo pogrešila. Meni je Viktor mnogo drag i volim ga, ali ubeđujem sebe da vredim da bih vredela i njemu. Želim da ispravim krivu drinu i da se pomirim s njim, ali radiću na tome vremenom. Vidim da nije isključio opciju da se pomirimo, videćemo. Stanija meni nije problem, ona kvarno igra i vidim šta radi sa Viktorom samo znam da ona njega ne zanima. Ona je za mene jedna klasična ženturača i baba koja gleda - rekla je Mina.

Viktor Gagić bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o svom odnosu sa Minom Vrbaški.

- Viktore, kako si? - upitao je Darko.

- Pa onako, spremao sam giros za mene i moju bivšu devojku. Ona mene jeste slagala i sve to, ali opet moram da gledam i koliko je ona bila pažljiva prema meni za pet meseci. Hteo sam neko vreme da ohladim glavu, ali ne da mi se - rekao je Viktor.

- Je l' ćeš se pomiriti? - upitao je Darko.

- Pa ne znam iskreno, sve je i dalje sveže. Ona meni fali, ali opet provodimo vreme zajedno i isto je kao da smo u vezi samo nema tih glavnih stvari. Pada mi teško posle pet meseci kad legnem sam u krevet - rekao je Viktor.

- Video sam da si obavio razgovor sa Stanijom? - rekao je Darko.

- Ja sam sve radio ispred Mine i komentarisao svake devojke, šta god da sam radio to sam radio na njene oči. Stanija je juče ničim izazvana uletela u radio i izdrala se na mene zbog toga što sam ja rekao da su ona, Sofija i Aneli pričale o meni. Sinoć opet dođe i kaže da ona mene štedi, šta ona može da kaže? Ja imam da kažem za nju, a ljudi mogu da potvrde šta je ona radila pre dva dana u ogledalu. Ja sam juče bio u bazenu i ona je na stepenicama sedela s Dačom i smejala mi se sve vreme - rekao je Viktor.

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je u Šiša bar Anđela Rankovića kako bi porazgovarali o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Koliko su uspeli da te isteraju iz šina - započeo je Darko.

- Nisu uspeli da me izbace iz koloskela. Vidim da Luka daje gas, on i Anita pričaju priču.. On provocira ljude, sve komentariše, a Anita se tu nešto povukla pa ne očekuju da će dobiti odgovor. Nemam uopšte kočnicu. Ja sam rekao da su njih dvoje isti. Kako se bliži kraj, njih dvoje nisu tema, ona živi napolju rijaliti 24h, a kolkikoi čujem i on. Pokazuju da su im kompleksi jači od mira. Ja sam otišao od Anite, nisam video sebe u tom odnosu. On je pričao o Aneli o dezodoransu, nedozvoljenim supstancama. Luka ispada u svakoj raspravi smešan. Za njih sam uvek spreman i svaki put će dobiti na moj način povratnu - odgovorio je Anđelo.

- Da li deliš mišljenje da se Luka u neom smislu kaje što se desila trudnoća - nastavio je Darko.

- On je željan toga. On bi još mnogo više davao gas, isto tako i Anita. Neću rerći da se kaju, njega je malo spucala realnost. Oboje su bili spremn i želeli da rade na detetu sa svim svojim partnerima. Njih dvoje se ne kaju ni u jednom trenutku. Anita se ljutila u sedmici na pitanja što je dobijala negativna pitanja, a ja pozitivna pa je mene napadala. Opterećena je o pitanjima, rijalitiju, procentima, ko kada ide na intervju - rekao je Anđelo.

Borislav Terzić Terza bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o odnosu sa Sofijom Janićijević.

- Terza, kako se osećaš? - upitao je Darko.

- Mnogo lakše, kao da sam skinuo neki teret sa leđa i sramotu koju su svi videli napolju. Ona ima ogroman želudac, spremna je na sve da dođe do cilja - rekao je Terza.

- Kakvu potrebu ti imaš i dalje prema Sofiji, pa i dalje si tu da je savetuješ? - upitao je Darko.

- Video sam da je plakala i ne volim da je vidim u takvoj situaciju, skupljalo se i meni i onda je izvređam. Imam bes prema njoj jer smo imali planove i maštao sam, a ne mogu da verujem dokle je žena išla da me laže. Bar da mi je rekla, pa je ne bih gazio pred svima. Ona sama kaže da ne zna šta da radi i da je neke stvari sj*bala, ali to je i istina. Ona nema sramotu, može da radi sve i ništa joj nije problem samo što je očekivala da to neće nikad izaći jer kao neće se deda sigurno baviti skrinšotovima - rekao je Terza.

- Rekao si da od danas gaziš sve, ali da ti je Asmin prvi na tapeti - rekao je Darko.

- Tako je, sve mi se skupilo apsolutno. Meni se on izbrecao i izmangupirao, ali rođo nisam ti ja ovi digitalci da se on dere na mene. Morao sam da mu pokažem da vidi čovek da nema zezanja, a posle je on sam spustio loptu sa mnom. Razočarao me svojim postupcima i šta je sve dozvolio sebi ovde je strašno. Ljudi su ga poštovali i imao je autoritet, ali sad apsolutno ništa od toga jer je sve izgubio. Neću više nikome da ćutim, on meni ništa ne znači u životu - rekao je Terza.

Sofija Janićijević bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o svom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Sofija, kako si? - upitao je Darko.

- Ne znam, trudim se da budem dobro, ali mi je promenljivo raspoloženje. Dolazi mi porodica u snove, verovatno sam opterećena tim stvarima koje sanjam - rekla je Sofija.

- Koliko god da te Terza izvređa, on ima poriv da priđe posle i da te posavetuje - rekao je Darko.

- To je jedna osoba bez karaktera. On je besan i hoće na sve načine da me izvređa, pa mi kaže da me mrzi dok mi se smeška. On kao da ima crve u dupetu kad ja sednem na garnituri jer misli da gledam Viktora. To su totalne gluposti, ali meni odgovara jer hoću Minu da dovedem do ludila zato što je ne podnosim. Dečko je slobodniji i mlad je previše, meni je interesna sfera od 30 do 37 godina. Što se mene tiče, tu stvarno ne postoji ništa - rekla je Sofija.

Anita Stanojlović bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o gorućim temama u Beloj kući.

- Kako komentarišeš ponovne Aneline navode da je Luka gleda i da joj se smeška? - upitao je Darko.

- Ja smatram i osećam da je iskren prema meni, a ona je sinoć gledala u Luku i smeškala se. Vidim njene reakcije i njene provokacije, verovatno je htela da skrene priču sa svojih problema - rekla je Anita.

- Kako komentarišeš njen i Filipov odnos? - upitao je Darko.

- Vidimo da je novost da je počela da ga šamara utorkom, hoće da mu pokaže da je drugačija od svih i glumi autoritet. Da je ljubomorna ne bi Filipu prelazila preko Dušice i Todićke, a mislim da joj nije strano da bude s nekim muškarcem u kombinaciji jer ona to radi i napolju - rekla je Anita.

Nenad Macanović Bebica bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o Filipu Đukiću.

- Bebice, kako je sa Teodorom? - upitao je Darko.

- Odlično, otkad smo se pomirili super funkcionišemo. Mi smo morali izgleda da prođemo sve ovo da bi sada bilo savršeno. Drago nam je oboma što ovako funkcionišemo, stvarno je sve kako treba i nemamo opterećenje da uhodimo i pratimo neke stvari - rekao je Bebica.

- Šta je sa Đukićem, pa svako malo postavlja Teodori pitanja? - upitao je Darko.

- Mislim da bi on voleo da vrati priču jer njegovo ponašanje sada nije normalano. On mene nominovao zato što se setio nečeg što je bilo pre četiri meseca, a ja posle ustanem i izvređam ga dok on ćuti i ne odgovara mi ništa. Ko god ovde kaže da mu nije bitan plasman, taj se najviše bori na kraju. Svi komentarišu da ako on ima ideju da mene nominuje da bi možda Teodora bila sama u kući - rekao je Bebica.

Dačo Virijević bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o gorućim temama u Beloj kući.

- Izgleda da je pukla tikva između tebe i Milene - rekao je Darko.

- Moja želja je bila da budem voditelj i dogovorio sam se s Milenom da od Drveta tražimo emisiju. Više puta sam rekao Mileni da ne trebamo da se svađamo sa takmičarima nego da ih pustimo i da raskrinkamo neke stvari. Ona ne može da ćuti, svađala bi se sa svima apsolutno jer joj je rijaliti preči od svega. Zamisli da dođeš ti da se svađaš s učesnicima, pa to je glupo stvarno. Ukoliko sam je zamolio i ako sam ti rekao da je meni životna želja da se ostvarim kao voditelj onda nek mi da priliku - rekao je Dača.

- Primetno je da vi već neko vreme imate animozitet - rekao je Darko.

- Ja Milenu volim, ali džabe sve prosto kad ona misli da je samo ona u pravu. Ja sam njen prijatelj i treba da me ispoštuje, a ona to ne radi. Ne mogu da verujem da ona usred emisije odlazi za Janjušem dok su gosti tu. Mi nismo porazgovarali, ali hoćemo sigurno. Ako me ona nije razumela šta sam ja njoj hteo da kažem i ako se desi sutra da me napadne za stolom, onda ona meni nikada i nije bila prijateljica. Ja nju volim, ali neke stvari ne mogu da ćutim kad grešim. Ona zbog svojih kompleksa ne dozvoljava sebi da me posluša - rekao je Dača.

Jovana Tomić Matora bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o gorućim temama u Beloj kući.

- Matora, s kojom temom ćemo da krenemo? - upitao je Darko.

- Imam trač da su u rehabu Anita, Luka, Mina i Viktor. Ekipica je opet na okupu, smehotres. Mina mi je postala presmešna, počela je da se breca i meni i Dači koji je od početka s njom. Mina se toliko ponižava, to je strašno. Nismo ni ona, a ni ja u situaciji da sebi dozvoljavamo neke stvari jer porodica mora da nam bude na prvom mestu. Situacija u kući je alaramantna, svi su se uzbudili kao da je superfinale za tri dana. Asmin priča da ga ne zanimaju procenti, a onda ispod pokrivača priča o tome. Oni ne vide ladno da Stanija njih sprda i prcka kad zove milionera da glasa - rekla je Matora.

- Šta se to Dragana poveravala Aneli? - upitao je Darko.

- Pitala sam Iliju i Todićku da li imaju nešto da mi kažu jer je ona kao dobila informacije iz spoljnog sveta. Povlačenje tužbi nje i Kačavende, meni je to apsolutni blam. Sve i da se Dragana loži na Filipa, baš je logično da se poverava Aneli koja je s Filipom u nekom odnosu. Ja sam sigurna u Draganu i mogu da pričaju šta hoće - rekla je Matora.

Miki Dudić bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o gorućim temama u Beloj kući.

- Kako ti deluju Janjuš i Vanja? - upitao je Darko.

- Mislim da je ona osoba koja nema lošu energiju u sebi, a on meni danas kaže da će je oženiti. Nije očekivao da će naći osobu poput Vanje u rijalitiju, ali meni je baš drago - rekao je Miki.

- Je l' Kačavenda gori od ljubomore zbog njih dvoje? - upitao je Darko.

- Sigurno nije ravnodušna jer pokazuje neku emociju prema Janjušu, ali Vanja je nju postavila na mesto u petak - rekao je Miki.

- Da li Sofija drži Kačavendu u šaci? - upitao je Darko.

- Mislim da se Sofija malo zaletela, ali Kačavenda se malo zakočila nakon što je shvatila da Sofija zna neke stvari - rekao je Miki.

Milosava Pravilović bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića ove noći, a ona je ovom prilikom govorila o gorućim temama u Beloj kući.

- Kakav ti je Asmin sada? - upitao je Darko.

- Ja kad sam se vratila, nisam ga prepoznala jer to uopšte nije onaj čovek kog ja znam. Mogu samo da vam kažem da on s Majom neće biti napolju apsolutno, ona će njega napasti fizički napolju i uhodiće ga. Tu ljubavi nema, to su malo samo inati. Ja sam primetila da Asmin non stop gleda Staniju, a mislim da ima i emociju. On sad može najbolje da vidi razliku između žena. On će se pomiriti sa Stanijom, a Maja će da izvisi. Vidim ja da on traži način da izađe iz odnosa s njom, ona njega jako nervira - rekla je Milosava.

- Milosava je l' radila još neka učesnica u Tetovu? - upitao je Darko.

- Pa Darko, ti si jako pametan. U pitanju je Dušica koja je za Novu Godinu skočila za vrat i grlila moju Aleksandru deset minuta samo da ona ne bi ništa rekla - rekla je Milosava.

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je u Šiša bar Vanju Prodanović kako bi porazgovarali o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Što si toliko ljubomorna na veliku komentatorku Teodoru? Kakvo ti je mišljene o njoj? - glasilo je pitanje.

- Sa početka mi je antipatična i nisam našla zajednički jezik sa njom. Ne dopada mi se njen karakter. Počela je da me iritira, prosta, ne prija mi njena energija. Neosnovano je nadobudna. Osilila se. Sve izraženije pokazuje antisipatije prema meni - rekla je Vanja.

- Kakva ti je Stanija? - pitao je Darko.

- Stvarno je devojka skroz okej, pametna je. Ona mi je pametnija, normalnija, obrazovanija. Za stolom se probzudi skroz druga osoba, kao da je podvojena ličnost. Nekad mi je iritantna. Svima uleće dok pričamo, poput Kačavende, dekoncentriše, ne mogu da pohvatam druge od nje. Stanija mi je dominantnija od Maje, a Maja mi je kao neka parodija. Posebno mi je iritantno kao da je neko derište, ima histerične napade, to imaju i Anita i Maja. Odaje mi utisak nezrelosti - iznela je Vanja.

- Kako komentarišeš Aneli i Filipa? - pitao je Darko.

- Aneli je iskrenija, on je kreativan i zanimnljiv. On je imao neku opkladu pre ulaska da će smuvati svaku devojku ili da ima epitet ženskaroša. Mislim da ona nije baš inteligentna, laka je za menipulaciju. On leči komplekse jer ga je izgleda neka devojka ugnjavila - rekla je Vanja.

Voditelj Darko Tanasijević otišao je u izolaciju po nominovane takmičare, a to su ove nedelje bili Teodora Delić, Aneli Ahmić, Milena Kačavenda, Stanija Dobrojević i Ilija Pečenica.﻿﻿

- Da ne bih uticao na vaše mišljenje i dalji tok rijalitija neću vam reći procente, a rijaliti napušta Ilija - rekao je Darko.

