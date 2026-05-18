Plaćaš babe, MAGARČE! Asmin PRESAVIO TABAK, Maja mu u EVRO izračunala koliko je potrošio na Staniju: BMW, dva stana, servis, kompletići i avio karte!

Sve su stavili na papir!

Asmin Durdžić rešio je prethodne noći da svede račune i izračuna tačno u evro koliko je potrošio na svoju ljubav sa Stanijom Dobrojević.

Njegova nova devojka, Maja Marinković prihvatila se računice, pa je zapisivala i računala koliko to hiljada evra izađe na kraju.

- Prvi stan 46.500 eura, to je kriija vi ste bolesni, za sedam meseci koji je prazan stajao, učešće 20.000 eura, drugi stan 62.100 eura, učešće 12.000 eura, BMW 47.000 eura, učešće 11.000 eura, servis na godišnjem nivou 7.400 eura, kineski kompletići 60.000 eura, avio karte 40.000 eura, pred ulazak u Elitu 35.000 eura, osiguranje za auto 12.000 eura... Znači to je 363.500 eura. Kakv si ti konj i magarac. Babe plaćaš, marš - pričitala je Maja.

