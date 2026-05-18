Luka trudnoj Aniti petlja iza leđa? Aneli otkrila da od njega dobija tajne poruke, nastao karambol! (VIDEO)

Nova drama trese Elitu!

Aneli Ahmić nastavila je svoju podelu budžeta, a još jedan njen bivši dobio je mali budžet i brojne prozivke, a to je Luka Vujović.

- Ti si imao najstrašnije sukobe sa Asminom. Ti si na mene nasrtao - rekla je Aneli.

- To je istina da sam nasrtao, ali te tukao nikad nisam - dodao je Luka.

- Već smo raspravili o tome. Ja tebe nikad nisam uradila, a ove sezone si dobio majonez. Došao si ovde i obećao da ćeš da budeš uz mene, moju porodicu i da ćeš mene da braniš u odnosu sa Asminom, ali si prvi dan već menjao paštete sa Majom. Kad si izašao iz izolacije počeo si sa se muvaš sa njom, a meni je krivo jer ukućani nisu imali priliku da vide kako ste se gledali, dobacivali i kako si imao priču za popa i za lopova. Mislim da sam omašila u proceni tebe. Kad smo pričali o deci govorila sam da je prerano i da ćemo da pustimo još godinu, a onda da radimo na tome. Ti si pričao da Anita i ti jeste flertovali od samog početka, potvrdio si sve priče da si mi radio iza leđa. Tako da ja nisam budala koja je sve to napravila. Kad si rekao da se muvaš sa Boginjom ja sam bacila prstenje i desio se hotel, tako da ti prevaren ne možeš da budeš. Dan i po ti je trebalo da se smuvaš sa Anitom, a dan pre toga si rekao prijatelju da nikad nećeš biti sa njom - govorila je Aneli.

- Gorofica i ja nismo dali da Asmin vidi dete, a ti si htela? - pitao je Luka.

- Desile su se mnoge stvari posle toga. Ja stojim iza svega što sam pričala. Ovde da odem na poligraf sa svima potvrdila bih iste stvari - nastavila je Ahmićeva.

- Pozdrav za tvoju ćerku i tvoju porodicu i sve najbolje vam želim - rekao je Luka.

- Taj Luka je moju ćerku izdao. Baja je za mene najispravniji u tvojoj prodici. Radio si mi iza leđa, čuo se sa Điđi, povlačio tužbe, a ja nikad ništa nisam slagala. Ti si za mene jako loš, ispao si jako loš prema meni. Vodio si Noru za ruku, a to nisam smela da dozvolim nego malo više da te upoznam. Ti znaš da moja majka tebe nije htela da prihvati jer je gledala tvoje postupke prema meni, a kad sam rekla da ćemo da idemo u hotel namestila je sobu i ugostila te. Ti si posle svega o njima pričao sve najgore - govorila je Aneli.

- O Grofici nikad ružnu reč. Kod tebe mi se videlo jer Anitu nisi komentarisala kad je ostala trudna prvih mesec dana. Meni ova priča više nije rijaliti, ona se stresira u pojednim situacijama. Šta sam ja rekao da može da utiče na moj odnos? - rekao je Luka.

- Ti si pevao pesmu "Žene lavice", a onda si rekao da to peva neka pevačica i Teodora se digla i pogledala me, a onda je rekla: "Je l' realno da on peva ovu pesmu?". Ja sam nakon toga počela da pevam jer mi je pesma ostala u glavi, a onda si ti nastavio da pevaš, a Teodora je rekla: "Da li je ovo moguće". Ja sam mislila da je to Ilija, a kad sam ga pitala da li je to on, a on je rekao da nije. Čula sam tvoj glas, ali nisam verovala da si ti - govorila je Aneli.

- Anita i ja smo sve vreme bili zajedno, a ona je u devet otišla kod frizera. Ja nisam bio tu, kupao sam se - rekao je Luka.

Autor: A. Nikolić