Ovo su najveće laži iz Elite: Terza natrljao Sofiji na nos Daneta (70), Terza osvežio Anitinu navodu aferu sa Reljom! (VIDEO)

Žestoko!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak da glasaju za tri najveća lažova u Beloj kući, ali su pored toga za svakog učesnika morali da navedu i njihove tri najveće laži.

- Najveći lažov koji je ušao je Stanija jer je rekla da sam svom detetu želeo smrt, druga što je pričala za mog oca i treća da je nisam finansirao. Aneli Ahmić kad je rekla da sam bio sa advokatom, da sam gurao dildo i da sam hteo da ubijem Noru i nju. Uroš sve što je rekao za tatu, mislim da je slagao da je gej, treća da si slagao da si imao s*ks sa doktorom i da ti je pukao čm*r - govorio je Asmin.

- Prva osoba je naravno Sofija. Slagala je da nije bila kod Daneta, da ne postoje slike sa njim. Luka kad je lagao za bokserice, za pesmu "Pogledi u tami" i treća laž kad je rekao da ne gleda u Anitu. Anita je isto lagala da joj se Luka ne sviđa i da sa njim nikad ne bi ušla u vezu, a sad čekaju dete. Druga laž je za Relju Popovića i to moram da navedem. Treća da se niste gledali - govorio je Terza.

- Prvo mesto moja poznanica Stanija Dobrojević. Slagala je da nije rekla da me otac podvodi, slagala je da sam bila sa maminim dečkom i neka oni pokrenu tužbe za to. Najveća laž je da nije sponzoruša i žena lakog morala koja prodaje vaginu za nepunih 26 evra. Drugo mesto Aneli, rekla da sam k*rva, za Cara da sam slagala šta se desilo u našem odnosu i treća da je povukla tužbu, a tonije uradila. Dača je slagao da sam bila sa Brazilcem, da Asmin nije zaljubljen u mene kad mi je slao čokoladice i da se sa mnom nije slikao u Budvi, a jeste - rekla je Maja Marinković.

