Na Neria besna tašta zbog pomirenja sa Borom Santanom: Pruža ruku čoveku koji je njegovom detetu POŽELEO SMRT!

Nerio Ružanji i njegova nevenčana supruga žestoko su se posvađali pre nekoliko dana zbog njegovog pomirenja sa Borom Santanom, sa kojim su imali žestoke sukobe tokom kojih im je najstrašnije psovao dvogodišnju ćerkicu.

Hana je to žestoko zamerila Neriu, koji se zbog toga našao i na meti pojedinih gledalaca, a sada je sud o svemu dala Hanina majka Jelena. Ona smatra da njen zet nipošto sebi nije smeo da dozvoli da pruža ruku Bori Santani, posle svih izrečenih stvari.

- Ne znam stvarno šta reći povodom toga, jer mi nije OK preći preko toga što mu je poželeo smrt deteta, jer ipak to su stvari koje su neoprostive i ne bi se smele izreći nikad nikome. Stravično je to čuti, zaista, jer njihova devojčica ima nepune tri godine. Mislim, poželeti smrt detetu koje je tek krenulo u život je neoprostivo, zaista - istakla je Hanina majka.

Smatra da njen zet možda ima taktiku.

- Možda Nerio kupuje neki mir i igra igru, kako je rekao, ne želi svađe, ali jednostavno može da se ne svađa, jer grozno je tako nešto čuti, da neko izgovara za dete tako nešto. Stravično jako, da se čovek zapita kakava je ta osoba koja može takve reči izgovoriti, jer nikakvo izvinjenje niti išta ne može ublažiti ili izbrisati rečeno. Mislim da Nerio nije trebalo preći preko toga jer ipak se radi o njegovom detetu, tako da ne može se rukovati sa čovekom koji mu je detetu poželeo smrt.

Autor: D. T.