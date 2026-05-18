Sofija pre Daneta (70) htela da izmuze Dačinog oca Brazilca?! Oglasio se Virijević nakon sinovljevog priznanja da ga je muvala

Sofija Janićijević u žiži je interesovanja javnosti zbog skandalozne afere sa Danetom Angelovskim (70) iz Severne Makedonije, kog je virtuelno, a potom i uživo zavodila zarad novca i poklona kojej e slao, a sve su glasnije glasine i da je letos pre njega bacila oko na Srđana Virijevića Brazilca, oca učesnika "Elite" Dače Virijevića.

Dačo je protekle noći tokom intervjua u "Šiša baru" otkrio da je Sofija letos muvala njegovog oca. Kontaktirali smo ga tim povodom.

Brazilac je demantovao svog sina.

- Ništa to nije bilo, ne znam šta je video Dača. Nije bilo muvanja, ja bar to nisam tako doživeo - štur je bio na rečima Dačin otac, koji se osvrnuo na pucanje prijateljstva njegovog sina i Milene Kačavende.

- Isti su, pomiriće se. Ne mislim da je to nešto ozbiljno, nekad je i normalno da dođe do čarkica, ali biće oni dobri, kao što su i bili - rekao nam je Srđan.

Milena je iskompleksirana

Podsetimo, Dačo je sinoć žestoko iskritikovao ponašanje svoje prijateljice.

- Moja želja je bila da budem voditelj i dogovorio sam se s Milenom da od Drveta tražimo emisiju. Više puta sam rekao Mileni da ne trebamo da se svađamo sa takmičarima nego da ih pustimo i da raskrinkamo neke stvari. Ona ne može da ćuti, svađala bi se sa svima apsolutno jer joj je rijaliti preči od svega. Zamisli da dođeš ti da se svađaš s učesnicima, pa to je glupo stvarno. Ukoliko sam je zamolio i ako sam ti rekao da je meni životna želja da se ostvarim kao voditelj onda nek mi da priliku - rekao je Dača.

- Ja Milenu volim, ali džabe sve prosto kad ona misli da je samo ona u pravu. Ja sam njen prijatelj i treba da me ispoštuje, a ona to ne radi. Ne mogu da verujem da ona usred emisije odlazi za Janjušem dok su gosti tu. Mi nismo porazgovarali, ali hoćemo sigurno. Ako me ona nije razumela šta sam ja njoj hteo da kažem i ako se desi sutra da me napadne za stolom, onda ona meni nikada i nije bila prijateljica. Ja nju volim, ali neke stvari ne mogu da ćutim kad grešim. Ona zbog svojih kompleksa ne dozvoljava sebi da me posluša - rekao je on.

Autor: D. T.