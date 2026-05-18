I Brankica primala Western! Evo kako je Dane (70) po Sofijinim instrukcijama slao njenoj majci pare za frižider i gorivo

Milioni gledalaca "Elite" i dalje bruje o skandaloznoj aferi učesnice rijalitija Sofije Janićijević sa 41 godinu starijim Danetom iz Severne Makedonije koji ju je finansirao i kupovao skupocene poklone, a sada su se pojavili dokazi da je u sve umešana i njena majka Brankica, koja je prvobitno govorila da ga je samo jednom srela ispred zgrade, da bi se ispostavilo da je, prema priznanju njene ćerke, spavao u njihovoj kući u Ralji.

Sofija je želela da majku izuzme iz čitave priče, te je rekla da ona nije znala za njene ljubavne poruke sa Danetom, niti za poljubac. Govorila je da njena majka nije umešana ni u šta, a onda su se pojavile prepiske u kojima Sofija traži Danetu da njenoj majci šalje novac "za frižider i gorivo".

- Da mami uplatiš svaki put koliko možeš jer još ne radi i trebaće joj. Ona nikad neće da ti traži, to znam, zato joj sam pošalješ sliku od Western-a kad možeš. To ti samo tražim, drugo ništa, i da se čuvaš, paziš - pisala je brižna Sofija.

- Koliko možeš toliko, nije bitno dušo. Da ima za gorivo, za frižider, normalno... Ona, ako Bog dan, sledeći mesec će da se zaposli i brat je tu, pomoći će sve. Ali ipak svaka pomoć meni mnogo će da znači, jer ona mi je najbitnija. Šta za mene, za mamu kažem, dušo. Dok ja nisam tu. Ja kad sam tu, ja rešim sve, ali kad ja nisam tu, tužna sam bez nje i brinem da li će imati para, da li će naći posao, mnogo brinem - pisala je Sofija, koja se, podsetimo, predstavljala kao uspešna preduzetnica i vlasnica salona luksuznog nameštaja.

Brankica se za naš portal odavno ne oglašava - u retkim izjavama za medije najčešće govori stvari za koje je rođena ćerka demantuje iz Bele kuće, a istovremeno koordiniše fanovima i šalje saopštenja koja oni u svoje ime treba da objavljuju.

Ipak, sada su se pojavili novi dokazi koji govore o tome da je Brankica primala novac od Daneta (70), sa kojim joj se ljubila ćerka. Na priznanicama je jasno naznačeno njeno ime u svojstvu primaoca.

Autor: D.T.