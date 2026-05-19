Dalje od ovoga ne može! Dok Minu mole prijatelji da pokupi poslednje atome dostojanstva i ode od Viktora, on uspeo opet da je ponizi: Ona kleči iz nemoći! (VIDEO)

Haos za stolom!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala razdor između Mine Vrbaški i Viktora Gagića.

- Sva ta pozadina priče je vezana za Staniju. Stanija se vama ne kači, vi radite obratno. Mina i Viktor su se udružili sa vama. Ovo za pevanje sam ti rekla da nisi bio tu, a ispostavilo se da si znao. Mi smo sinoć zato i komentarisali odakle njih četvoro. Očekivano je da on naduva Staniju - rekla je Milena.

- Ja nemam problem! Ja nisam u Zadruzi 2. Ona je prva počela da priča o Zadruzi 2 i Asminu - rekla je Mina.

- Da li ti misliš da ja hoću sa njima tebe da napadnem? - pitao je Vikotr.

- Ne mislim to, ali je ružno da u reklamama tako kažeš - rekla je Stanija.

- Mina tebe štedi, radili ste to sa obezbeđenjem - rekla je Milena.

- On je tebe uhvatio za s*su - rekao je Viktor.

- Sedi i razmisli da li možeš da joj pređeš preko ovoga, ovako je teraš u veći kanal. Meni je gore akd neko vređa Draganu, a ne mene. Tako me degradir ajoš više! Bolje da mi j*beš mamu nego da me izdaš. Mina, pazi šta pričaš i šta radiš! - rekla je Matora.

- Njeno iznođenje je koštalo Relju i Nikoliju, a Anitino je koštalo dečka iz obezbeđenja. To se ne radi, ili imate ili nemate povrenje - rekao je Mića.

- Ne mogu da objanim mojoj glupoj drugarici šta joj mali radi! Pitao je Ivana da li je čip Stanijin, a onda je rekao da ona njemu neće da zameri.Ti si nju doveo u stanje da ovde sedi i ćuti - rekla je Boginja.

- Sama se dovela u ovo stanje! Ona se ovde klela, a ne ja! Ona je mene ponizila, a ne ja nju. Ja nju ponižam jer ona kleči iz svoje nemoći?! Svaki dan joj govorim,a ispada da je ja ponižavam. Ti nju ponižavaš i dovodiš do nervnog sloma!? - vikao je Viktor.

- Meni je najkrivlje što sam te uvukla da budeš sa njima u svađi! Najteže mi je i najžalije kad meni dragi ljudi imaju svađe sa njim jer sma ja takvu sliku stvorila sa mojim komentarima. On nije ništa kriv! - rekla je Mina.

- Ne glumi stav ako ne možeš da ga izdržiš! I spavanje je znak da ste ponovo zajedno. Izgubio si pojam od onoga od Aneli, pa sad i za Staniju - rekao je Ivan.

- Ja mislim da ti se Mina gadi i da sad kalkulišeš i ubacduješ Staniju u priču. Zadržavaš Minu tako što se ljubite ispod pokrivača da bi imao temu. To je lažno i to nije prava ljubav. Ako iskreno voliš onda trebaš da oprostiš. Ti si taj koji se kompleksira - rekao je Dačo.

Autor: A.Anđić