Teodora, Bebica, Ivan i Janjuš zajedničkim snagama NAGAZILI Aneli, ona im uzvratila NOKAUTOM! Janjuševića poslala u izolaciju i to sa NJOM, a tek da čujete koga je uzela za OMILJENOG!

Ovome se nisu nadali!

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održana je emisija "Pretres nedelje sa Milanom", pa pre samog preseka ovonedeljni vođa Aneli Ahmić izabrala je svoje potrčke i omiljenu osobu.

Pre ovog izbora voditelj Milan Milošević dao je reč Anđelu Rankoviću kako bi prokomentarisao podelu budžeta Aneli Ahmić.

- Aneli i ja smo imali period gde smo se baš družili, a onda se njena podela svela na to da li sam ja prešao na Stanijinu stranu ili ne. Devojka je ušla, a ja imam pravo sa njom da se družim. Ne znam što bi to bio razlog da misli da sam ja nju izdao. Ona je posle prešla kod Bebice i ona je govorila i njemu da je neko ko bira strane. Ona je mogla da kaže gomilu strvari za ovih osam meseci. Jako joj je blaga podela prema Kačavendi. Cirkus je Milenin budžet i način na koji joj se obratila. Kad vidim da sam u istom rangu sa osobama koje su jedna drugoj slale ćevape, meni je to pakao. Dođeš i mene staviš u isti koš i ne kažeš nijednu lepu reč. Kad ste se družili sa mnom i vi ste dobijali te poklone - rekao je Anđelo.

- Ti si taj koji se sa njom družio, a sad komentariše. Ajde odglumi malo za narod - rekao je Dačo.

- Htela sam da kažem prvenstevno za njene parnetre koje je htela da ukanali, a ukanalila je sebe. Luka se sigurno nije sam nastavljao na pesmu, i tu je samu sebe demantovala. Izmenu Asmina i nje ona je ispravnija, između Luke i nje ona je ispravnija, ali između nje i Stanije - Stanija je ispravnija. Samo zbog te rečenice sam k*rva ispala. Čim joj ne ideš uz dlaku tako je - rekla je Teodora.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici kako bi prokomentarisao ''Podelu budžeta'' Aneli Ahmić.

- Samo ću podsetiti sve ljude da je Aneli stavljala Maju u crnu vreću, a proglasila je Asmina monstrumom jer je navodno hteo da je ubije. Ona je danas pokušala da podseti sve ljude kako su njoj činili zlo, a niko ne priča o tome šta je ona radila ljudima. Janjuša si navodno najviše volela, a onda ga tužila - rekao je Bebica.

- Najbitnije je što je za Neria i Hanu rekla da su n*rkomani, a onda im je danas bogougodno dala pet hiljada dinara - rekla je Teodora.

- Kada uzmemo u obzir šta je pričala o Hani i Neriu od početka, to je onda smehotres. Podsetimo se šta je sve ova žena ovde radila i koga je sve vređala, setimo se kako je Marka Đedovića izvređala zbog jedne pogrešne reči - rekao je Bebica.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi prokomentarisao podelu budžeta Aneli Ahmić.

- Meni su smešne i jedna i druga. Došla je i sela pored mene, samo što nije kafu popila. Ni u jednom momentu nije spomenula šta je ona meni uradila. Ona je sve demantovala sa mnom u izolaciji i hotelu. Glumila je žrtvu na podeli budžeta, nikome nije rekla iskreno mišljenje šta misli o kome - rekao je Asmin.

- Šta da kažem? Kažem da ste g*vna svi! - skočila je Aneli.

- Najmešnije mi ej bilo kad je dala Mileni Kačavendi budžet, ova joj je rekla da je za 90% sve u pravu i tu je samu sebe ponovo zgazila. Prema Luki, kao da je pokušala da izazove njegov osmeh i napravi neku priču ponovo. Ništa mu nije rekla s obzirom da je upla zbog nejga, da ju je tukao, vukao po podu... Stanija i ona su se ponovo udružile protiv mene. Teodora i ti kao da se svađate zbog Filipa Đukića - rekao je Asmin.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu kako bi prokomentarisao ''Podelu budžeta'' Aneli Ahmić.

- Danas je ovoj urbanoj kobiletini stavila pod tepih sve, a ona je ustala i rekla da je Aneli za sve u pravu. Žena je zbog Aneli doživljavala nervne slomove - rekao je Janjuš.

- Nisam zbog nje, ali zbog vas jesam - rekla je Milena.

- Danas je lagano ugasila Neria i Hanu, iskusno i namazano je počela da priča o njima. Danas je dokazala da su oni sve lagali dok su ćutali sve vreme, a posle podele budžete onda su njih dvoje naveli Saru Stojanović da najviše laže. Danas da Stanija nije odgovorila, sve bi bilo glat i mirno. Pečenica je pomirio Milenu i Aneli - rekao je Janjuš.

- Njegova ova sezona ne može da prođe bez mene, izgleda da sam mu rak rana. On nema m*da Staniji apsolutno ništa da kaže već joj p*ši k*ru - rekla je Milena.

Potom je Aneli odabrala svoje potrčke.

- Teodora i Filip, Bebica i Filip, Maja i Filip, Dragana i Filip, Anđelo i Boginja, Curig*z i Anđelo, Viktor i Stanija, Jaško, Miki Dudić, Kačavenda, Terza i Sofija, i Mina. Miki je povezivan sa Kačavendom, imao je priču sa njom, ali je muvao i Staniju. Mada, ništa od toga, postoje parovi koji su upečatljiviji, on nek sedne. Terza i Sofija nema potrebu za izolacijom, neće se pomiriti. On je sasekao to u svojoj glavi kao i prošle godine. Njima ne treba izolacija za pomirenje, mogu i ovako ako se budu mirili. Između Mine i Terze mi je nešto jako sumnjivo jer je Mina jako ostrašćena prema Sofiji. Ne znam šta je njoj Sofija toliko loše napravila. Ipak, možete da sednete. Stanija i Viktor su jako sumnjivi, on se i sad smeška. On je jako k*rčevit, nema potrebe za tim. Godine nisu merilo, on je govorio da voli starije od njega. Neću njega jer je Mina u dunu, a i Gladijatorka je bila mnogo puta u izolaciji. Curiguz može da prošeta. Maja kad raskine sa Asminom biće to opet. Nerešena su posla između Maje i Filipa. Ona je sujetna žena kad je neko odbije. Oni su ostali nedorečeni, ali pošto Maja i Asmin idu u izolaciju u paru to je izgubilo smisao. Volela bih za njih Rajsko ostvro. Neću ni svog bivšeg druga da šaljem da spava na podu. Boginja i ti nastavite svoj flert u diskoteci sutra. Dragana i Filip bi mi bili jako zanimljivi. Dragana i ja imamo jako sličan ukus - rekla je Aneli.

- Znači tvoj ukus je i Jovana - rekla je Dragana.

- Jedino prema ženama nemamo. Teodora i Filip bi bili zanimljivi, i Bebica i Filip. Neću Filipa da potresam, džabe ste se ponadali. Ovonedeljni potrčci su Milena i Janjuš. Žao mi je što ih niko nije poslao i žao mi je što nisu ušli u vezu - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić kako bi odabrala omiljenu osobu.

- Odlučila sam da ću uzeti Sofiju za omiljenu, volim da pričam s njom - rekla je Aneli.

