KAKVA NOĆ! Stanija započela rat do istrebljenja sa Lukom i Anitom, Viktor Minu isponižavao tretirajući je kao KRPU, razdor između Dače i Kačavende sve dubilji, njihovi neprijatelji LIKUJU!

Neverovatna dešavanja u Beloj kući!

Tokom emisije "Pretres nedelje" došlo je do žestoke rasprave između Luke Vujovića i Anite Stanojlović sa Stanijom Dobrojević.

- Čudne su mi jako Anitine reakcije. Ja mislim da bi ona mnoge stvari oprostila Luki jer je ona svoj cilj ostvarila, zatrudnela je s njim i sigurna je da je on nikad neće ostaviti. Dešava se i situacija da Luka radi ono što je radio i sa Aneli. Anita ili ozbiljno folira ili joj je samo bitno što je zatrudnela, pa i sa bilo kim. On je Luka ne, možda da. Ja znam milijardu posto da je bilo nadovezivanje. Tako je bilo i za gaće. Nije bila krća, bila je duža majica... Bitno je nadovezivanje njega i Aneli, on da se nadovezao sa Jakšićkom pa i da kažeš. On je vrdao i sad nema kud. Ako se nadovezao to je veći fler nego bilo koji pogled očima - rekao je Anđelo.

- Bolje ti je sedi, imaš trudnu devojku! - rekla je Stanija.

- Luka je odlično znao da Aneli ide u izolaciju i da je ona lavica. Počinje da peva od ćoška od kamere odakle Aneli može da čuje - počeo je Bebica.

- Nju štedim trudna je, a ti ćeš da vidiš - skočila je Stanija.

- Pričaj ti o sebi! Komentarisaćemo te do kraja - rekla je Anita.

- Jeftina si, pali - rekao je Luka.

- Njoj je drugo dete, a šta si ti uradila za 41 godinu? - rekao je Luka.

- Nećeš me upaliti da iznesem šta sve znam - rekla je Stanija.

- Što si raskinula sa Markom Markovićem? - pitala je Anita.

- Tamara je pričala da si Marka uhvatila dva puta sa dva muškarca i da si mu oprostila, a drugi put si ga ostavila - rekao je Uroš.

- Luka je savetovao Viktora pošto će sigurno biti tema Stanija da prebaci na šalu i kaže da dame imaju prednost - rekla je Mina.

- Ti si iznela za nju i Relju, pa kako ste vi dobri opet i savetujete se? - pitao je Milan.

- Ja ću ćutati do poslednjeg dana o onome što znam. Najveća bruka je pukla kad je ovo smeće iznelo da je bila sa Reljom koji ima dvoje dečice sa Nikolijom - rekla je Stanija.

- Mina, da li se Anita tebi poveravala za Relju? - upitao je Milan.

- Jeste, rekla sam da stojim iza svega što sam pričala, sve je istina apsolutno što sam rekla - rekla je Mina.

- Neće vas baba oprati od vaše prošlosti, to morate da znate - rekla je Stanija.

- Moram da kažem da je užasno što se Viktor i Mina ponovo druže sa Anitom i Lukom, a vidno je da se ne podnose - rekla je Vanja Prodanović.

- Ja se sa Anitom ne družim, a Viktor i Luka su dobri već dva meseca - rekla je Mina.

- Ja jutros nisam hteo da dozvolim da Mina spava sama zato što je njeni prijatelji prodaju. Dača ako je prijatelj Minin onda ne bi izdvajao Staniju uvek - rekao je Viktor.

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala razdor između Mine Vrbaški i Viktora Gagića.

- Sva ta pozadina priče je vezana za Staniju. Stanija se vama ne kači, vi radite obratno. Mina i Viktor su se udružili sa vama. Ovo za pevanje sam ti rekla da nisi bio tu, a ispostavilo se da si znao. Mi smo sinoć zato i komentarisali odakle njih četvoro. Očekivano je da on naduva Staniju - rekla je Milena.

- Ja nemam problem! Ja nisam u Zadruzi 2. Ona je prva počela da priča o Zadruzi 2 i Asminu - rekla je Mina.

- Da li ti misliš da ja hoću sa njima tebe da napadnem? - pitao je Vikotr.

- Sedi i razmisli da li možeš da joj pređeš preko ovoga, ovako je teraš u veći kanal. Meni je gore akd neko vređa Draganu, a ne mene. Tako me degradir ajoš više! Bolje da mi j*beš mamu nego da me izdaš. Mina, pazi šta pričaš i šta radiš! - rekla je Matora.

- Ne mogu da objanim mojoj glupoj drugarici šta joj mali radi! Pitao je Ivana da li je čip Stanijin, a onda je rekao da ona njemu neće da zameri.Ti si nju doveo u stanje da ovde sedi i ćuti - rekla je Boginja.

- Sama se dovela u ovo stanje! Ona se ovde klela, a ne ja! Ona je mene ponizila, a ne ja nju. Ja nju ponižam jer ona kleči iz svoje nemoći?! Svaki dan joj govorim,a ispada da je ja ponižavam. Ti nju ponižavaš i dovodiš do nervnog sloma!? - vikao je Viktor.

Voditelj je potom pokrenuo novu temu, razdor između Milene Kačavende i Dače Virijevića.

- Matora kako komentarišeš pucanje prijateljstva Dače i Milene? - upitao je Milan.

- Baš sam primetila i svedok sam situacija u kojima je netrpeljivost ogromna. Mene Dača nekad iznervira, ali mi nije jasno da Milena to toliko prima srcu. Ona je izgrađena ličnost i prisutna je u rijalitiju, tako da ne mogu da verujem da je njoj bitan radio. Kačavenda je mnogo veći blam od Dače, ispada da se svađaš s njim oko radija - rekla je Matora.

- Ja sam rekao Mileni da kada sam ušao u ovu sezonu da sam uvek želeo da budem voditelj i kada smo dobili emisiju sve je bilo super do poslednje tri emisije kada je ona počela da se svađa sa ljudima. Poludeo sam kad je otišla iz emisije da se svađa sa Janjušem, a evo i ona sada želi da se raspravi sa Janjušem. Njoj je sada preče da se raspravi s njim nego da raspravi sa mnom. Ona je mene otišla da pljuje kod Terze, ja sam ostao šokiran kada sam čuo šta je ona rekla. Ona otkad je čula procente, ona je odlepila načisto - rekao je Dača.

- Sram te bilo ja da ti kažem, nemoj da brineš šta ću ja da radim. Završili smo razgovor i to je to - rekla je Milena.

- Dala si za pravo da te Terza i Luka brane od mene koji su te gazili najstrašnije - rekao je Dača.

- Ti igraš rijaliti preko mene, vidim šta ti radiš - rekla je Milena.

- Milena sada sa svim ljudima koji su je loše komentarisali i svi koji su je gazili, sada se sa svima slaže i ustaje da brani Luku i Terzu od mene. Prebacuješ priču na decu jer želiš da budeš žrtva po svaku cenu i da ispadne da te svi napadaju - rekao je Dača.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Vanji Živić kako bi prokomentarisala prekid prijateljstva između Dače Virijevića i Milene Kačavende. Ubrzo je Luka Vujović skočio i podigao pobunu protiv njihove radio-emisije "Sa mesta splačina".

- Njeno vreme je prošlo. Na svakom frontu je donja. Ne može da podnese da je Dača 30 godina mlađi, a iskusniji od nje. Nadam se da ćče ova izolacija bolje uticati na nju. Videla je od drugarice da bude žrtva. Do kraja će joj drugarica ostati samo Aneli - rekla je Vanja.

- Anita i Milena su u sedmici imale najgore svađe, a on je za to vreme bio najbolji drug od Anite. Oboje su mi negde pristrasni. Slažem se sa Dačom kad je rekao da je pristrasna. Dača je taj koji je pravio spletke i zbog kog je obezbeđenje dolazilo u radio. Dača treba da ide uz Milenu, ali ne on hoće da je komadant. On vređa trudnice u radiju! - rekao je Luka.

- Jednu reč od mene o Dači nećete čuti do kraja rijalitija! - rekla je Milena.

- Vaš radio je k*rac običan i nema perspektivu. Ti ne puštaš šta će Terza da kaže. Oboje su isti. On je namerno prikočio poslednja dva radija da bi pustio da se Milena kanali. Kod Filipa i Bore će svi da dođu. Ajde da vidimo kod ne i dolazio kod vas u radio? Evo deset ljudi - rekao je Luka.

- Nećete me smeniti! - vikao je Dača dok je stajao na stolu.

Autor: R.L.