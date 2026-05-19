Ti, Dačo, nisi moj savetnik, mogu šta hoću! Kačavenda definitivno PRECRTALA Virijevića, on ZAPENIO! (VIDEO)

Puče savez kao balon od sapunice.

Marko Janjušević Janjuš pitao je Daču Virijevića šta misli da li je Milena Kačavenda normalna.

- Primećujem promene u njenom stanju, kao luda se smeje. Ti si njoj preči od svega, nije normalna otkako je otišla u izolaciju s tobom, zaljubljena je u tebe, smeje se kao luda na tebe, to joj je preče od svega, ona nije nešto u redu ova dva dana, kad je u pitanju odnos tebe i nje vide joj se osmice. A i ti voliš da se peckaš sa njom i da je peckaš, samo što ona to više pokazuje. Ja nisam mogao da verujem da je ona sebi dozvolila da pravi takve greške, da se priča o njenim s*ksuelnim odnosima, a mislim da je više od toga - naveo je Dača.

- Ona je prva pričala o tome, prvo sa Anđelom, pa onda je prešla na mene - rekao je Janjuš.

- Ti kažeš Dačo da od juče nisam dobro, a noćas si rekao da nisam dve nedelje normalna, radio je tebi problem, nije meni, ja sam samo pisala pesme, to je tvoj problem, ja u pedeset godina nemam nameru da budem voditelj, a što se ovoga tiče, da se blamiram sa rijaliti igračem, onda ti kažeš da sa ovom budalom nije trebalo da imam ništa, i to si u pravu - navela je Milena.

- Nisam ja hteo Janjuša da ponizim nemoj da aludiraš na to - rekao je Dača.

- Očigledno me slabo poznajete, moja deca su mi ispred svih, da li je meni Janjuš smešan, vi možete da mislite šta hoćete, svi koji govorite da sam u Janjuša zaljubljena, on je izrekao stvari za koje sam mislila da će da ih izrekne - rekla je Milena.

- Ti se smeškaš na njega sa strane, pitaš njega - rekao je Dača.

- Radim šta ja hoću, šta je problem, šta ti hoćeš? Šta treba da radim, da plačem, da ga udarim tiganjem, hvala ti Dačo što si me posavetovao. Nisi ti moj savetnik, mogu da se smejem, mogu da se okačim na luster, to je moj problem - rekla je Kačavenda.

Autor: R.L.