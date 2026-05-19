OD BEOGRADA DO AMERIKE! Željko Mitrović otkrio da je kompanija PR-DC u centru pažnje na domaćem i najvećem SVETSKOM SAJMU: Ova tri proizvoda su GLAVNE ZVEZDE (VIDEO)

Sa fokusom na inovacije i fabrike budućnosti, na Beogradskom sajmu otvoren je Sajam tehnike. Nakon Pinkovog Razvojnog istraživačkog centra, koji i ove godine predstavlja svoje revolucionarne proizvode, paralelno se, osim u Beogradu, PR-DC predstavlja i na sajmu specijalnih operacija u Tampi.

Do 22. maja Beogradski sajam biće mesto susreta naučnika, stručnjaka i inovatora, a vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović, otkrio je šta ove godine nudi kompanija PR-DC

- Sve se promenilo. Više ništa nije isto kao što je izgledalo pre godinu dana, ali mi pokušavamo da držimo korak sa razvojem. Jovana i ja ćemo se verovatno smenjivati na ovom sajmu i zameniti Miloša. Zapravo ja sam sinoć trebao da putujem za Vašington, a potom za Tampu, ali nisam stigao. Možda otputujem večeras, ukoliko mi obaveze to dozvole. Tamo se, paralelno sa Beogradskim sajmom tehnike, održava najveći sajam specijalnih jedinica - SOF Week. To je najveći sajam te vrste u Tampi - rekao je Mitrović i dodao:

- U Tampi imamo zajedničku kompaniju sa Ravenom za proizvodnju bespilotnih letelica u namenskoj industriji, tako da mogu da kažem da smo tamo dobili posebnu poziciju. Ovde na Beogradskom sajmu to je već uobičajeno mesto za PR-DC, pa oni koji posećuju Sajam tehnike uglavnom znaju gde se nalazimo. Interesantno je da se u Tampi nalazimo u samom centru sajma, okruženi kompanijama poput Boinga i drugih velikih američkih firmi. Tu poziciju nismo tražili, već smo je zaslužili prema njihovim kriterijumima - rekao je Mitrović.

Mitrović je dodao da su tri proizvoda kompanije PR-DC glavne zvezde u Tampi.

- Tamo su, kao i ovde u Beogradu, tri naša proizvoda glavne zvezde. Prvi je IKA Bomber, koji može da izbaci 12 granata u punom naletu i pri velikoj brzini leta. Reč je o veoma složenoj tehnologiji, jer sistem u realnom vremenu računa novu poziciju i omogućava izuzetnu preciznost čak i pri velikim brzinama. Može da gađa 12 različitih ciljeva i da svaki precizno pogodi. Drugi proizvod je IKA Rocket, koji ispaljuje tri avionske rakete tipa S-5, odnosno 57 mm rakete koje se uglavnom koriste na helikopterima - rekao je Mitrović i dodao:

- Naš najnoviji proizvod je IKA Machine Gun - verzija bespilotne letelice opremljena mitraljezom M86, koji proizvodi Zastava. Letelica iz vazduha može da ispali 250 metaka, takođe u pokretu. Posebno smo ponosni na činjenicu da smo, verovatno prvi u svetu, uspeli da kompenzujemo trzaj svakog pojedinačnog projektila. Letelica u realnom vremenu izračunava novu poziciju u odnosu na sile trzaja, vetar i druge uslove u vazduhu, što omogućava izuzetnu preciznost. Testiranja smo obavili na vojnom poligonu u Nikincima i svi sistemi funkcionišu odlično. Pored toga, izložili smo i veliki broj različitih kamikaza-dronova manjih dimenzija. Naša pozicija je u samom centru sajma - dodao je Mitrović.

Suvlasnik kompanije PR-DC Miloš Petrašinović se javio direktno iz Tampe i otkrio koliko je ponosan što njihova kompanija učestvuje na najznačajnijem sajmu za specijalne jedinice.

- Nalazimo se u Sjedinjenim Američkim Državama, u Tampi, na sajmu SOF Week 2026. Veliko nam je zadovoljstvo što ovde predstavljamo proizvode PRDC-a koje možete videti iza mene. Najznačajniji su svakako IKA Rocket, IKA Bomber i IKA Machine Gun, ali tu su i naši drugi proizvodi, uključujući kamikaza-dronove različitih veličina. Ovo je najznačajniji sajam za specijalne jedinice na kojem možemo da učestvujemo i veoma smo ponosni što smo danas ovde - rekao je Petrašinović.

Željko je dodao da će otići i sam u Tampu ukoliko mu obaveze dozvole, ali je svoj humanitarni rad ipak stavio ispred svega.

pročitajte još CELA SRBIJA JE PLAKALA ZBOG MARIJE FERIZOVIĆ! Željko Mitrović pružio pomoć samohranoj majci OSMORO DECE koja je bila žrtva JEZIVOG porodičnog nasilja

- Sajam je veoma posećen, imali smo nekoliko delegacija, kao i sastanke sa proizvođačima mitraljeza i municije, ali i sa drugim značajnim učesnicima namenske industrije Srbije. Sutra očekujemo i nekoliko stranih delegacija. Jovana će svakako biti ovde, a ako uspem da završim obaveze, možda dođem i u Tampu. Ipak, imam mnogo obaveza, uključujući obilazak nekoliko porodica kojima je potrebna hitna pomoć i kojima sam obećao podršku do kraja nedelje. Uz sve ostalo što se trenutno razvija, ne znam gde ću pre. Više vremena provodim u vazduhu nego na zemlji, što i nije baš dobro - na kraju ću izgubiti centar za ravnotežu - rekao je Mitrović.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

'Tehnologija bez maske' ovogodišnji je slogan Beogradskog sajma tehnike, koji će ove godine, osim na inovacije, poseban fokus staviti i na fabrike iz budućnosti, među kojima je svakako i fabrika kompanije PR-DC.

Autor: Iva Besarabić