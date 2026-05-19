Sa fokusom na inovacije i fabrike budućnosti, na Beogradskom sajmu otvoren je Sajam tehnike. Nakon Pinkovog Razvojnog istraživačkog centra, koji i ove godine predstavlja svoje revolucionarne proizvode, paralelno se, osim u Beogradu, PR-DC predstavlja i na sajmu specijalnih operacija u Tampi.
Do 22. maja Beogradski sajam biće mesto susreta naučnika, stručnjaka i inovatora, a vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović, otkrio je šta ove godine nudi kompanija PR-DC
- Sve se promenilo. Više ništa nije isto kao što je izgledalo pre godinu dana, ali mi pokušavamo da držimo korak sa razvojem. Jovana i ja ćemo se verovatno smenjivati na ovom sajmu i zameniti Miloša. Zapravo ja sam sinoć trebao da putujem za Vašington, a potom za Tampu, ali nisam stigao. Možda otputujem večeras, ukoliko mi obaveze to dozvole. Tamo se, paralelno sa Beogradskim sajmom tehnike, održava najveći sajam specijalnih jedinica - SOF Week. To je najveći sajam te vrste u Tampi - rekao je Mitrović i dodao:
- U Tampi imamo zajedničku kompaniju sa Ravenom za proizvodnju bespilotnih letelica u namenskoj industriji, tako da mogu da kažem da smo tamo dobili posebnu poziciju. Ovde na Beogradskom sajmu to je već uobičajeno mesto za PR-DC, pa oni koji posećuju Sajam tehnike uglavnom znaju gde se nalazimo. Interesantno je da se u Tampi nalazimo u samom centru sajma, okruženi kompanijama poput Boinga i drugih velikih američkih firmi. Tu poziciju nismo tražili, već smo je zaslužili prema njihovim kriterijumima - rekao je Mitrović.
Mitrović je dodao da su tri proizvoda kompanije PR-DC glavne zvezde u Tampi.
- Tamo su, kao i ovde u Beogradu, tri naša proizvoda glavne zvezde. Prvi je IKA Bomber, koji može da izbaci 12 granata u punom naletu i pri velikoj brzini leta. Reč je o veoma složenoj tehnologiji, jer sistem u realnom vremenu računa novu poziciju i omogućava izuzetnu preciznost čak i pri velikim brzinama. Može da gađa 12 različitih ciljeva i da svaki precizno pogodi. Drugi proizvod je IKA Rocket, koji ispaljuje tri avionske rakete tipa S-5, odnosno 57 mm rakete koje se uglavnom koriste na helikopterima - rekao je Mitrović i dodao:
- Naš najnoviji proizvod je IKA Machine Gun - verzija bespilotne letelice opremljena mitraljezom M86, koji proizvodi Zastava. Letelica iz vazduha može da ispali 250 metaka, takođe u pokretu. Posebno smo ponosni na činjenicu da smo, verovatno prvi u svetu, uspeli da kompenzujemo trzaj svakog pojedinačnog projektila. Letelica u realnom vremenu izračunava novu poziciju u odnosu na sile trzaja, vetar i druge uslove u vazduhu, što omogućava izuzetnu preciznost. Testiranja smo obavili na vojnom poligonu u Nikincima i svi sistemi funkcionišu odlično. Pored toga, izložili smo i veliki broj različitih kamikaza-dronova manjih dimenzija. Naša pozicija je u samom centru sajma - dodao je Mitrović.
Suvlasnik kompanije PR-DC Miloš Petrašinović se javio direktno iz Tampe i otkrio koliko je ponosan što njihova kompanija učestvuje na najznačajnijem sajmu za specijalne jedinice.
- Nalazimo se u Sjedinjenim Američkim Državama, u Tampi, na sajmu SOF Week 2026. Veliko nam je zadovoljstvo što ovde predstavljamo proizvode PRDC-a koje možete videti iza mene. Najznačajniji su svakako IKA Rocket, IKA Bomber i IKA Machine Gun, ali tu su i naši drugi proizvodi, uključujući kamikaza-dronove različitih veličina. Ovo je najznačajniji sajam za specijalne jedinice na kojem možemo da učestvujemo i veoma smo ponosni što smo danas ovde - rekao je Petrašinović.
Željko je dodao da će otići i sam u Tampu ukoliko mu obaveze dozvole, ali je svoj humanitarni rad ipak stavio ispred svega.
- Sajam je veoma posećen, imali smo nekoliko delegacija, kao i sastanke sa proizvođačima mitraljeza i municije, ali i sa drugim značajnim učesnicima namenske industrije Srbije. Sutra očekujemo i nekoliko stranih delegacija. Jovana će svakako biti ovde, a ako uspem da završim obaveze, možda dođem i u Tampu. Ipak, imam mnogo obaveza, uključujući obilazak nekoliko porodica kojima je potrebna hitna pomoć i kojima sam obećao podršku do kraja nedelje. Uz sve ostalo što se trenutno razvija, ne znam gde ću pre. Više vremena provodim u vazduhu nego na zemlji, što i nije baš dobro - na kraju ću izgubiti centar za ravnotežu - rekao je Mitrović.
'Tehnologija bez maske' ovogodišnji je slogan Beogradskog sajma tehnike, koji će ove godine, osim na inovacije, poseban fokus staviti i na fabrike iz budućnosti, među kojima je svakako i fabrika kompanije PR-DC.
Autor: Iva Besarabić