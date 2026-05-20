Smeh do suza!
Sinoć je u "Eliti 9" održana još jedna žurka, tokom koje su se desila brojna burna dešavanja. Za ludu i nezaboravnu atmosferu bili su zaduženi Dragica Zlatić, Nikola Milenković i Le Mago bend i naravno DJ Denny.
Njima su se učesnici posebno obradovali,a oni su ih zauzvrat počatili fenomenalnom atmosferom u kazinu tokom cele noć, a kako je to bilo možete pogledati OVDE i OVDE.
Uroš Stanić isprovocirao je večera sebi dali malo više oduška sa alkoholom, pa su i zaplesali u kazinu, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE. srednjim prstom koji mu je pokazao ničim izazavn tokom žurke, te je tako počeo da ga juri po kazinu, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.
Njih dvojica su sebi dali malo više oduška sa alkoholom, pa su i zaplesali u kazinu, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.
Janjuš je totalno izgbio ravnotežu prilikom silasna niz stepenice, pa je za sobom povukao i Stanića zbog čega su se prevrnuli kao dve sveće, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.
Po završetku žurke pridružila im se Vanja Živić kako bi ih u jednom komadu dovela do kuće. Međutim, oni su seli u dvorište, a vidno pijani Janjuš je počeo da trezni još pijanijeg Uroša.
Autor: A.Anđić