Brutalno suočavanje: Stanija zapušila Aniti usta i brutalno odgovorila na optužbe da je Marka Markovića ostavila zbog GEJ AFERE! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Filip Đukić i Bora Santana. Oni su ugostili Staniju Dobrojević i Anitu Stanojlović koje su prvo raspravile o informacijama koje je pobednica "Elite 7" iznela, a to je da je Stanijin bivši dečko Marko Marković gej i da je zbog toga raskinula sa njim.

- Ja sam znala situaciju za Stanija i Marka, ne znam da li je tačna, ali sam čula da ga je uhvatila da se dopisuje, prešla je, a kad se desilo opet raskinula je. Ja sam čula da je to raskid njihovog raskida - govorila je Anita.

- Da li su to ljubavne poruke? - pitao je Bora.

- Verovatno, ako je posumnjala verovatno je nahvatala. Uroš to više zna jer mene nije zanimalo da slušam. Nisam slušala jer nisam pomislila da ćemo da budem zajedno u rijalitiju i ovako da se svađamo, pa da su mi potrebne informacije - nastavila je Anita.

- Ovo je jako ružno jer smo Marko i ja tri godine bili u ozbiljnoj vezi. Ružno je da se ovako pljuje na nekog i da nekog etiketirate i da ispadne da sam tri godine bila tri godine sa p*derom. Ovo je prvi rekao Asmin koji ne podnosi Marka jer sam ja rekla da su mi dve najveće ljubavi Šareni i Marko. Anita iznosi stvari gde možda ima neke istine, ali sad ćemo da pravimo dečka p*derom, a ona je bila sa njim intimna. On je dečko koji je lep i zgodan, a ne idu samo devojke za njim nego i gej momci i to neke poruke oko suplemenata. Ružno je ako sam ja to pričala Taši, a da oni sad to koriste. Šta sad postižu? - govorila je Stanija.

- Ja sam samo rekla da pričaš o razlogu raskida sa Markom - rekla je Anita.

- To nije razlog raskida, to je velika laž. Ja sam bila sa tim dečkom tri godine u ozbiljnoj vezi, ozbiljnoj nego sa Asminom. Mi se nismo razdvajali. Ne mislim da je dečko gej, muvaju ga gej momci. Ne gledaju ga samo klinke, nego i gej momci, ali Marko nije to - pričala je Stanija.

Autor: A. Nikolić