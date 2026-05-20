NEVIĐENI HAOS U ELITI: Ratno stanje zbog Dače i Kačavende, nema ko se nije ostrvio na njega! (VIDEO)

Opšte rasulo!

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Filip Đukić i Bora Santana. Oni su ugostili Milenu Kačavendu i Danila Daču Virijevića koji su pričali o svom sukobu.

- Krenulo je od radija i posvađali smo se u subotu kad sam joj rekao da se ne svađa toliko da ne bismo bili ostrašćeni. Ona je više puta rekla da joj smeta kad kažem da je to moj radio, a naravno da nije moj, nego smo nas dvoje zaštitna lica. Mi smo tandem. Meni je zasmetalo jer kad god zovemo nekoga ne treba da šaltamo na nas, pa onda ispada kao da Milena skače na svakoga - pričao je Dača.

- On je rekao svoje mišljenje, rekao je kako dve nedelje oseća netrpeljivost i rekao je da želi u njegovom radiju da bude fino i bez svađa moje sa nekim. Taj dan su bili Asmin, Luka i Terza i pokušavao je Dača da ih upali, a ja sam gledala da se ne ubacujem. Janjuš je rekao da ja hoću da ih zavadim, a ja sam otišla da pušim. Akcenat je bio na meni. Ja ne želim da se pravdam, a on je rekao šta je mislio. Dača piše sva pitanja, koncept, nema "Modne policije", a ja sam zamerila jer se konsultuje sa Ivanom, a ne sa mnom - pričala je Kačavenda.

Luka Vujović uleteo je u radio, počeo da urla i brani Milenu.

- Milenu upravo brani Luka koji je hteo prošle godine da joj ide na kuću. Milena sad čuti na sve ovo, oni mene napadaju. skinuo sam maske mnogima! Ja se nadam se će gledaoci ovo da vide - govorio je Dača.

- Ova tema treba da se komentariše. Dača namerno provocira Anitu i govori kako ja gorim na Filipa. Da li je tema Filip? Ja sam došao samo da pokažem kako je kod njih - dodao je Luka.

- Dačo, šta ti izvrćeš priču? - pitala je Milena.

- Evo Đedoviću kako je - rekao je Dača.

Autor: A. Nikolić