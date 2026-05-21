DRŽIŠ LEMURA, NARUČUJEŠ PESME: Asmin sve bliži zaključku da je Majin hir, a Car njena ljubav! Uvideo tajne signale koje šalje bivšem! (VIDEO)

Šok!

Maja Marinković obavili su razgovor u pušionici, nakon komentara učesnika u emisiji ''Pitanja gledalaca'', da je njihova veza korak do same provalije.

- Ti si najveći blam. Nas dvoje smo dva najveća blama. Da nemam emocije prema tebi, je*avao bih te i ponižavao. E, video bih kako bi se ti tada ponašala. Ja imam emocije prema tebi i moraš da znaš da sam ja ponižen. Kada bih neku iz*ebao, ne bih bio ponižen - kazao je Asmin.

- Aha, znači imaš nameru da to radiš - kazala je Maja.

- Je l' nisi ovde lupala glavu kad su ti bivši momci je*avali druge? - upitao je Asmin.

- Šta ti pričaš, o stvarima iz prošlosti - kazala je Maja.

- Tebe je svaki muškarac prevario na tvoje oči, zato sam ja neko, ko se najviše ponizio. Samo te Stanislav nije prevario na tvoje oči - kazao je Asmin.

- Nemoj ti da pričaš o mojim bivšim momcima. Tebe su ove dve ovde unakazile - kazala je Maja.

- Ja znam da ja mogu da se pomirim sa Majom i sa Aneli kad želim. Isto tako, Car zna da bi se ti pomirila sa njim. Nosiš lemure i naručuješ pesme. Odnosom sa mnom teraš inat, meni i Staniji, ali i Aneli. Iz dana u dan, sve više to mislim. Mislim da sa mnom ostaješ u vezi, samo iz tog razloga, ali nikako ne bi volela da završim pored druge devojke, da ja tebe ostavim - kazao je Asmin.

Autor: S.Z.