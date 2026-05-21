BUDE LI SE ISPOSTAVILO DA ME... Matora najavila CRVENI KARTON Dragani ako se dokaže da je flertovala s Filipom, Stojančevićeva je uverava u svoju lojalnost! (VIDEO)

Šok!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalava'', voditelj Milan Milošević je postavio Staniji Dobrojević.

- Koliko ti hipotetički prija, velika podrška Ene Čolić napolju? - glasilo je pitanje.

- Ne poznajem je lično, drago mi je jer je nosila modele iz kolekcije moje modne linije. Znam da je devojka bila istaknuta učesnica ''Elite 8'' - rekla je Stanija.

- Samo da ti kažem da možeš da budeš tužena, jer si ukrala logo jednog brenda iz Hrvatkse - kazala je Anita.

- Logo je moj, ime je moje, firma je maja, sve je moje! Uložila sam preko sto hiljada evra u svoj brend. Tri hiljade evra sam platila dizajnera, da mi napravi unikatan logo - rekla je Stanija.

Naredno pitanje bilo je postavljeno Jovani Tomić Matoroj.

- Ti kažeš da ako budeš videla da tvoja devojka Dragana flertuje sa Filipom, da ćeš odmah raskinuti. Kako možeš to da vidiš, kada pose žurke, odmah legneš da spavaš, a onda ustane iz kreveta, sedi s njim po deset minuta i smeška se. Da li ti je sada jasno, zašto je dobila čestitke za rođendan, a da te niko od njenih nije spomenuo? - glasilo je pitanje.

- Dragana je meni rekla da sa Filiom nema nikakvu komunikaciju i da ga poštuje zbog mene. Ona se ponaša kao zauzeta devojka i mora da bude svesna da nikakva šala i osmeh, ne smeju da postoje. Bude li se ispostavilo da me u bilo kom trenutku pravi budalom, sa mnom neće biti. Ja sam verujem svojoj devojci da to ne radi. Ako to radi dok ja ne vidim, neću biti sa njom. Jedino što me kopka, jeste što moja sestra nije poslala ništa sad poslednji put - rekla je Matora.

- Ja sam Filipom nemam nikakvu dužu komunikaciju, to je istina. Ne pričam sa njim i nemam nikakve greške u odnosu sa Matorom - istakla je Dragana.

- Ja devojku ne registrujem, popričali možda jesmo, ali ni deset minuta. Nema to veze sa životom, stvarno je ne registujem i ne smeškamo se jedno drugom - kazao je Filip.

Autor: S.Z.