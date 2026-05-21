Slao mi je poruke sa lažnog profila! Netrpeljivost između Aneli i Vanje sve više tinja, pa joj Ahmićeva odbrusila: Obrati pažnju na svog dečka (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Vanju Živić.

- Ja ne vređam da je nekog unakazio plastični hirurg. Ogledalo imam i svesna sam svog izgleda. Ja ne vređam žene na konto fizičkog izgleda. Ja sam bez šminke skoro ceo dan - rekla je Vanja.

- Moguda pričaju šta hoće, meni ne visi lice. Ona nije rađala - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš to što te Filipova podrška podržava mnogo i ima lepo mišljenje o tebi dok neke devojke sprdaju da su obične uhode ? - glasilo je pitanje.

- Verovatno vide da smo skladni i da jedno drugome prijamo. Od njih je tražio samo da ih iz*ebe dok od mene to nije tražio - rekla je Aneli.

- Lepo je to čuti. I da to ne podržavaju ja bih isto uradio. Ne bih voleo da nekog pljuju - rekao je Filip.

- Boli te što vidiš da Janjuš i dalje voli Aneli - glasilo je pitanje.

- Ženu ne vidi u vremenu i proastoru. Ona ne može da podnese što on voli mene - rekla je Vanja.

- Ćorava je od ovih svojih kapaka. Gde je neko video da moje lice visi? Obrati pažnju na svog dečka gde gleda - rekla je Aneli.

- Da li ti znaš da je Janjuš letos na sve načine pokušavao da dođe do Aneli, čak i u narod pita sa lažnom frkom?- glasilo je pitanje

- Ja sam u sve upućena i mi o svemu pričamo - rekla je Vanja.

- On je jedva dočekao da zove u narod pita i da lažno pop*zdi. On je doleteo u emisiju, uleteo je dole, prvo nije smeo da me pogleda u lice. Ujutru mi je poslao poruke sa lažnog profila Stefan - rekla je Aneli.

Autor: Teodora Mladenović