Noć koja je sve raskrinkala: Anđelo unakazio argumentima Luku i Anitu, Matora spremna da šutne Draganu zbog Đukića, a Stanija izrešetala Alibabu punom parom! (VIDEO)

Noć iza nas obeležila je emisija ''Pitanja gledalaca'' u kojoj su takmičari uz pomoć voditelja Milana Miloševića raskrinkani do srži.

Prvo pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Asminu Durdžiću.

- Stanija je dvadaset godina u Americi i čekala je tebe samo da joj pomogneš. Maja govori da ne zna dobro engleski, dok njen svakodnevno slušaju. Maja takođe govori da Stanija nije zgodna i nema dobro du*e, a njene slike na Instagramu pokazuju da je prezgodna - glasila je konstatacija.

- Fotošop, samo to - kazao je Asmin.

Voditelj Milan Milošević podigao je Staniju Dobrojević i Asmina Durdžića kako bi raščivijali probleme.

- Sve sam mu ja kupovala. Pola ovih stavri što ovde nosi sam mu ja kupila. Skini tetovažu - rekla je Stanija.

- Ona ne može da nabroji troškove u Majamiju - rekao je Asmin.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Aniti Stanojlović i Luki Vujoviću.

- Pitanje za Lazara i Bajaderu: Odakle toliki gnev prema Staniji i Anđelu i drugim ljudima? Da li vam nije lepa ta trudnoća, ili vam smeta jer vam je propala priča oko trudnoće i sto hiljada evra? Ili Lazara(Luku) najviše bole jer je Bajadera(Anitala) imala žestok se*s sa Filipom sedam dana pre vaše velike ljubavi? - glasilo je pitanje.

- Ja sam Luka, a ne Lazar. Nemam nikakav odgovor na ovo - rekao je Luka.

Voditelj Milan Milošević podigao je Anđela Rankovića kako bi dao svoj sud o sukobu Luke Vujovića i Dače Virijevića.

- Ovo je slika i prilika. Šta je sad trebao Dača da joj odgovori? - rekao je Anđelo.

- Mi sad imamo tebe na grbači. Ti si ove sezone Matora - rekla je Anita.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je Asminu Durdžiću.

- Zašto si sa Stanijom ostajao tri godine? Upoznao je sa svojima, verio, je planirao sa njom venčanje...ili si ispao glup, ili ti nije upalio plan sa Stanijom Dobrojević. Ustvari, ti si jedna obična muška sponzoruša - glasilo je pitanje.

- Ja sam prestao da je volim. Ona se slikala za jedan sajt, što je meni smetalo, pa sam ja rekao da ne želim to. Davao sam joj tri hiljade evra mesečno, jer je rekla da toliko od toga zarađuje. Roditeljima nisam govorio to, da dajem toliko, da ne bi mislili da je sponzoruša. Ja sam joj rekao da treba da ima svoj brend, tako je krenulo sve s njenim brendom. Ona nije ni uspela da dobije papire - kazao je Asmin.

Voditelj Milan Milošević podigao je i Milenu Kačavendu.

- On je malo pre rekao da nikada ovako ne bi reagovao da ona nije ušla u sukob sa Majom - rekla je Milena.

- Kad sam počeo sa Majom da se muvam ona je prva počela da ljubomoriše. On je mene hvatala za k*rac, gurala jezik u kazinu - rekao je Asmin.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Maji Marinković.

- Asmin se obraća Filipu tokom podele budžeta i pokušava da omalovaži Aneli. Šta misliš, odakle mu ta potreba? - glasilo je pitanje.

- Ne, ja nisam omalovažavao, nego sam nešto mrdnuo glavom. Nisam nikada ništa rekao Filipu, a da se ticalo Aneli. Samo sam mrdnuo glavom. Jedinu komunikaciju koju imam sa Filipom je kad ga pitam da me ošiša, to je sve - rekao je Asmin.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Osuđivala si Luku što je slao slike sa Norom, sad je osvanuo napolju, na mrežama da si ti slala svojim fanovima njihove slike i napisala si Nora mnogo zavoella Luku. Zašto si lagala? - glasilo je pitanje.

- On je prvi taj koji je poslao. To je bilo pred moj ulazak kada sam ja imala svađe. On je sa Norom snimao klipove, kaskve ima veze slika koja je poslata. Poenta je što je on fanovima slao slike sa Norom iz kreveta, a ja to nisam znala - rekla je Aneli.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Maji Marinković.

- Majo, kažeš da si Asmina na vreme upozorila kakva si u vezi. Svejedno, ima li Asmin pravo na to da se oslobodi te veze, u kojoj svako nije srećan? - glasilo je pitanje.

- Ima, da. Ne može nekom da ne bude jasno kako ja reagujem, jer sam više puta naglasila kako umem da reagujem u ljubavnim raspravama. Da nam je odnos tenzičan, jeste. E, zato, ja sam njemu rekla da se slobodno isvađa sa crnim stolom s kim želi, Aneli, Stanijom...s kim već želi - rekla je Maja.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Aneli Ahmić.

- Ko Luki drma kavez? Da li to što je nebitna tema u pola pet? - glasilo je pitanje.

- Izgleda da jeste to. Njega prebaci kad je kasna tema, pa onda krene s pravljenjem problema, to je činjenica. Luka ima mogućnost da prekine neke svađe, da savetuje trudnu Anitu da prekinu neke rasprave sa učesnicima, ali ne. On je samo na trenutak umiri, pa onda on krene da ratuje sa svima radom. Poznajem ja, veoma dobro Lukine spletke, to je jasno kao dan. Luka koristi Anitinu trudnoću, nju uvaljuje u probleme. Veoma je nesrećan, radi sve na kvarno i uvaljuje je u probleme. Ako ona nije saglasna s mojim mišljenjem, onda je i ona kvarna i to je jasno kao dan. Luka, ušao si kao nebitan, kroz vezu sa mnom si postao bitan, to neka ti bude jasno. Ja sam napravila tebe, tvoje ime, pored mene si nastao ti, to ti je valjda jasno - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anđela Rankovića.

- Kako to trudna verenica daje zeleno svetlo skočku da ide kod Aneli u hotel i da maltretira Daču - glasilo je pitanje.

- Oboje su spremni i nemarni su, žele konflikte i svađe - rekao je Anđelo.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitaja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je za Luku Vujovića.

- Veći lažov, lopov, prevarant i manipulator, nikada nije ušao u ''Elitu''. Džaba ti sve, neće se Stanija nikada upecati - glasila je konstatacija.

- Moguće, moguće da je tako - rekao je Luka.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Luku Vujovića.

- Srami se dečko, govoriš Staniji da želi da Anita pobaci zato što nije trudna, a kačite sa na nju samo zato što ste u fulu nebitni u rijalitiju - glasilo je pitanje.

- Najveće ljudsko zlo. Ima godina koliko i Anitina majka. Zašto se svađa sa detetom? Ovo je jedno smeće od žene jer udara na trudnicu - rekao je Luka.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalava'', voditelj Milan Milošević je postavio Staniji Dobrojević.

- Koliko ti hipotetički prija, velika podrška Ene Čolić napolju? - glasilo je pitanje.

- Ne poznajem je lično, drago mi je jer je nosila modele iz kolekcije moje modne linije. Znam da je devojka bila istaknuta učesnica ''Elite 8'' - rekla je Stanija.

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević podigao je Aneli Ahmić kako bi prokomentarisala odnos Dragane Stojančević i Luke Vujovića.

- Ja sam videla, ne mogu da lažem. Svaki put kad bi Filip došao kod mene ona bi došla da nešto pričamo i proeni joj se mimika lika. Matora je najveći krivac jer komentariše kao bi Filip j*bao Draganu - rekla je Aneli.

- Ne smatram da sam krivac jer ja nisam videla. Ja da vidim nešto ne bih bila sa njom. Niko u kući nije primetio. Vas dve ste u sukobu i iskreno ne verujem. Da je ustao neko drugi s kim sam dobra i da je to rekao poverovala bih - rekla je Matora.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Aniti Stanojlović.

- Da je Marko Marković gej, zašto si mu noge širila? Tvoje le*bo snimke smo gledali svi, ponajviše iz izolacije - glasilo je pitanje.

- Ja ne tvrdim da je pe*er, ali ja sam čula da je to razlog raskida Stanije i njega. Stanija je skoro pa priznala da ga je nešto nahvatala - kazala je Anita.

Voditelj Milan Milošević podigao je Staniju Dobrojević i Asmina Durdžića.

- Neke stvari su istina, ali neke stvari izvrću - rekla je Stanija.

- Ona je rekla za Tamaru da misli da je lezbejka - rekao je Asmin.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Aniti Stanojlović.

- Da li si želela dete i sa Tamarom napolju, kao što si sa Matorom jesi? Da li si i Tamaru proganjala za se*s? - glasilo je pitanje.

- Tamara je moja drugarica najbolja, ona je moja buduća kuma. Glupo je pričati tako - kazala je Anita.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Luku Vujovića.

- I da su Milica i Anđelo slali slike jedno drugom, ko si ti da mu to zameraš kada se tvoja majka trudna dovatila sa N.N i udala za Baju - glasilo je pitanje.

- Ja sam saznao u 18 godina, tada su ih psiholozi posavetovali da nam kažu da nam sestra nije biološka. Moj otac je prihvatio moju majku i svaka mu čast na tome. Anđelo je bio drug sa Terzom. - rekao je Luka.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Mini Vrbaški.

- Šta si rekla Iliji Pečenici kada je izlazio? Rekla si mu ''prenesi mu to, molim te''. Da li si za to rekla Viktoru, ili opet muljaš? - glasilo je pitanje.

- Nikom nisam slala pozdrave, to je upućeno što sa rekla mami i bratu. Rekla sam da zagrli moje, to je sve. Samo s Ilijom sam prićala o mojoj mami, osetila sam slobodu da mu to kažem - kazala je Mina.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Vanju Živić.

- Ja ne vređam da je nekog unakazio plastični hirurg. Ogledalo imam i svesna sam svog izgleda. Ja ne vređam žene na konto fizičkog izgleda. Ja sam bez šminke skoro ceo dan - rekla je Vanja.

- Moguda pričaju šta hoće, meni ne visi lice. Ona nije rađala - rekla je Aneli.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Anđelu Rankoviću.

- Videli smo da ti je Ivan prišao i vređao te. Ostani kakav jesi, dostojanstven, jer ćeš ga dovesti do ludila - glasila je konstatacija.

- Već sam ga doveo do ludila. Mislio je sinoć da može da me isprovocira, ali se prešao. Ostaću kakav jesam, a on neka provocira do sutra - rekao je Anđelo.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Jovanu Tomić Matoru.

- Od Draganine sestre koja te je prihvatila, kako ti kažeš, nisi dobila ni čestitku za svoj rođendan, niti poklon ua draganin rođendan, a tvoja prva rečenica posle toga je kako ćeš kupovati stvari za vašu bebu. Da li je normaln da se toliko ponižavaš i dozvoljavaš da te svaki put svi iskorišćavaju za novac i poklone? - glasilo je pitanje.

- Ona me je pozdravila i poslali su mi poruk za Novu godinu . Sad mi nije poslala čestitku što me je začudilo. Ne smatram da se ponižavam. Sa Sanelom imam kontakt, a sa drugom ne - rekla je Matora.

