Svima zapušio usta: U jeku svađe Anite i Stanije zbog Marka Markovića, on uradio OVO i šokirao sve!

Prethodnih dana u Eliti 9 došlo je do žestokog sukoba između Stanije Dobrojević i Anite Stanojlović, a ticala se Marka Markovića.

Naime, kao što je poznato Stanija je sa Markom bila tri godine u ljubavnom odnosu, i u više navrata je pričala da joj je on jedna od dve najveće ljubavi koje je imala.

Nakon njihovog raskida, Marko je ušao u Zadrugu 6, tokom koje je anita na sve načine pokušavala da ga osvoji, međutim Marko nije želeo ozbiljnu vezu, a to je Aniti u tom momentu izuzetno smetalo.

U ponedeljak tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem", Stanija i Anita su ušle u žestoku raspravu, a tom prilikom je Anita na sve moguće načine vređala Staniju, te je čak optužila da je raskinula sa Markom jer je pronašla njegova dopisivanja sa nekim muškarcima.

Stanija je tokom jučerašnje radio emisije "Amnezija" odgovorila Aniti na sve prozivke:

- Ovo je jako ružno jer smo Marko i ja tri godine bili u ozbiljnoj vezi. Ružno je da se ovako pljuje na nekog i da nekog etiketirate i da ispadne da sam tri godine bila tri godine sa p*derom. Ovo je prvi rekao Asmin koji ne podnosi Marka jer sam ja rekla da su mi dve najveće ljubavi Šareni i Marko. Anita iznosi stvari gde možda ima neke istine, ali sad ćemo da pravimo dečka p*derom, a ona je bila sa njim intimna. On je dečko koji je lep i zgodan, a ne idu samo devojke za njim nego i gej momci i to neke poruke oko suplemenata. Ružno je ako sam ja to pričala Taši, a da oni sad to koriste. Šta sad postižu? - govorila je Stanija.

- Ja sam samo rekla da pričaš o razlogu raskida sa Markom - rekla je Anita.

- To nije razlog raskida, to je velika laž. Ja sam bila sa tim dečkom tri godine u ozbiljnoj vezi, ozbiljnoj nego sa Asminom. Mi se nismo razdvajali. Ne mislim da je dečko gej, muvaju ga gej momci. Ne gledaju ga samo klinke, nego i gej momci, ali Marko nije to - pričala je Stanija.

Marko se do sada nije oglašavao tim povodom ali je slikom koju je okačio na Instagram storiji, zapalio mreže. Naime, on je okačio video na kojem je pokazao svoje mišiće i na taj način stavio svima do znanja da ga Anitine priče i optužbe ne zanimaju.

Autor: N.B.