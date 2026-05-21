Šta li će Kačavenda reći na ovo? Pečenica razvezao jezik, misli da Milena još nije prebolela Janjuša! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Voditelji Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda u današnjem izdanju emisije "Pitao bih za druga" ugostili su frizzera i bivšeg učesnika "Elite" Iliju Pečenicu, kao i našu poznatu pevačicu Jami.

Ilija je na samom početku komentarisao odluku Aneli Ahmić da pošalje u izolaciju Milenu Kačavendu i Marka Janjuševića Janjuša.

- Mislim da je Aneli napravila dobar izbor potrčaka. Ja sam dobar sa Janjušem i Milenom, oni su meni okej. Dosta ljudi ne priča sa Milenom, za stolom sam mogao da komentarišem, ali napolju ne pričam o tome - govorio je Ilija.

- Da li misliš da se Milena baš obradovala? - pitala je Anastasija.

- Postoji kod nje neka vrsta emocija... Ona je i besna i krivo joj je što se to desilo, ali mislim da prema njemu nije bila ravnodušna. Ona će to nekko da izgura, ali ju je povredilo što se ovako desilo. Vanja je sad sa njim, a bila je Mileni drugarica i pomogla joj je da uđe. Sad je problem što se Aneli i Milena ne svađaju, a nije problem što je Vanja njena drugarica sa njim - komentarisao je Pečenica.

Autor: A. Nikolić