Meni je Janjuš doneo Prcka i Žaklinu, a ti torticu i suze: Maja zamerila Asminu što ju je rastužio pred rođendan, on zamolio Mustafu da je ne vređa (VIDEO)

Maja Marinković i Asmin Durdžić su se osamili u Kući odabranih kako bi razgovarali o njihovom odnosu i sukobu koji su imali.

- Ovako se ponaša muškarac koji svojoj devojci želi sve najbolje za rođendan - rekla je Maja.

- Ovakon se ponaša devojka koja samo želi da se svađa, a mene ne brani, već ćuti. Ja nemam komunikacije sa ljudima koji su tebe vređali, branio sam tebe i tvog tatu i dobio sam pljuvačku u facu, a tvoj tata ima pravo sutra menei u čestitki da je*e sve, a moj tata nema pravo to da radi, jer sam ja krvi kao muškarac i to ako radi, mora da prestane. Ja bih se tvom tati izvinio da me vredi, samo da me ne dira fizički - rekao je Asmin.

- Ti praviš svađu na moj rođendan, ti si meni rekao pred rođendan marš, pa onda si pokušao da se opereš krofnicom - dodala je Maja.

- Meni je emocija pobedila, ja želim da budem sa tobom. Voleo bih da ti Taki napiše sve iskreno o meni, da me ostaviš i da budeš srećna - govorio je Asmin.

- A to bi ti, da raskinemo, e nema ništa od toga. Ti si se zakleo danas u mamu, da nećeš da iniciraš svađu, a to si uradio i rasplakao si me jer te je boleo komentar Milene Kačavende, i ona i Uroš komentarišu isto svaki dan, ti si namerno hteo da napraviš haos na moj rođendan - dodala je Maja pa je dodala:

- Nemoj ti meni, Janjuš je za mene tražio papagaje, kada sam videla ptičurine, kada nisam pala u nesvest, naši Prcko i Žaklina, ja sam prvu svađu nakon toga pustila papagaje. Ja nisam tražila ništa za pokolon, a ti si mogao da se potrudiš a ne da me rastužiđ pre toga - govorila je Maja.

Autor: N.B.