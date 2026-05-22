DRAMA JE SA NJIMA ZAGARANTOVANA! Maja u suzama dočekala rođendan, zbog Asmina se RASPALA OD TUGE!

Cele noći su se raspravljali.

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održana je emisija "Gledanje snimaka", a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Maja Marinković opet ponižava Asmina Durdžića.

- Ovaj kvazimodo kakav god da je sad ispao, on me za tri godine naše veze nikad nije izvređao. Mi smo imali probleme jer se bavio sa bivšom, ali ovakvih svađa nismo imali - rekla je Stanija.

- Mislim da je Asmin prebacio Maji da se ona srozala kao u njihovom odnosu dok Stanija i ja nismo, ali ona nas nije digla u nebesa. Ovaj monstrum i ja smo imali neke svađice, ali ni približno njihovom odnosu sada - rekla je Aneli.

- Ja Staniju nikad nisam vređao, nisam tip koji voli da se svađa i to sam rekao i Maji. Stanija i Aneli jedva čekaju da gledaju našu sramotu, dala je oružje ljudima u ruke da komentarišu i da nas ismejavaju što znači da je ponizila našu vezu jer se Stanija i Aneli slade. Sve što sam rekao na klipu stoji i dalje - rekao je Asmin.

- Ja ne znam oko čega smo se mi svađali taj dan apsolutno - rekla je Maja.

- Ja sam čula da je on spavao sa Nenom Opozicijom napolju - rekla je Aneli.

- Ovo je toliko strašno što pričaju, pa Nena je bolja riba nego ti - rekao je Asmin.

- Ja sam čula da ta žena o meni i mom ocu izmišlja neke stvari, ali ona ima pravo da radi i to me ne zanima apsolutno - rekla je Maja.

Takmičari su počeli da komentarišu pogledan snimak Maje i Asmina.

- Meni Maja može da kaže šta hoće, mi nećemo imati sukob - rekla je Milena.

- Dabogda mi k*rac rak dobio, sifilis. Ja budala šta j*bem u p*čku materinu - rekao je Janjuš.

- Kačavenda j*bao te tata, ista si Zlatan Ibrahimović samo još da obuješ štikle. Treniraš sa fejk dupetom, ti si jedno g*vno - rekao je Alibaba.

- Tata mi je mrtav, ne može da me j*be. J*bem te u usta - rekla je Milena.

- Ja se slažem sa Kačavendom da Maja zna šta radi, a ona se smeje sad i to potvrđuje. Dok su se Milena i Asmin svađali, on njoj govori da odgovori Mileni dok ona ćuti - rekao je Ivan.

- Maki samo sedi kao gospođa i uživaj, neće nas posvađati - rekla je Milena.

- Maja trpi sve ovo, on je ovde sve od a do š rekao što bi muškarac rekao svojoj ženi. Ona neće da ga pusti jer je to njihov poraz dok se on ove sezone maksimalno ukanalio - rekao je Ivan.

Asminu Durdžiću pala je roletna zbog Maje Marinković kada joj je rekao da više neće imati šansu da ga ponižava, zbog čega se ona rasplakala.

- Majo, ponašaj se poslednji put ti kažem ili mrš iz mog života. Dosta mi je tvojih poniženja - rekao je Alibaba.

- Neću da se svađam rođendan mi je - rekla je Maja.

- Rođendan ti je za deset minuta, nećeš me više ponižavati - rekao je Alibaba.

- Namerno ovo radiš, sram te bilo - plakala je Maja.

Uroš Stanić pozvao je Maju Marinković da dođe u garderober kako Asmin Durdžić ne bi video da želi da joj pokloni Lemura, što je ona odbila.

- Majo, dođi do garderobera - rekao je Uroš.

- Molim - rekla je Maja.

- Evo ti poklon za rođendan da ne vidi Asmin - rekao je Uroš.

- Neću Uroše stvarno, neću da mi praviš problem - rekla je Maja.

Maja Marinković dočekala je svoj rođendan u suzama zbog svađe sa Asminom Durdžićem, a on je uradio sve kako bi se iskupio i pokušao da joj izmami osmeh na lice.

Naime, on je danas popodne svojoj devojci pripremio kolačić kako bi duvala svećice, te je u ponoć iznenadio svećicom i zamolio je da zamisli želju.

Nakon toga, prikazan je i snimak kako Asmin ljubomoriše Maji na Luku Vujovića.

- Ja idem obrnutom psihologijom i počeo sam da joj zameram sve što i ona meni - rekao je Alibaba.

- Ivana, ja nisam glupa i nemoguće je da se neko tako naljuti i onda brzo odljuti. Da, ja jesam ranije bila takva u ljubavi da skačem i ostalo, ali sam se opekla i više nisam ta Maja. Njega ovde rade na komplekse, a ja nisam glupa već vrlo inteligentna - rekla je Maja.

- To što se njoj povraća dok ja pričam, to govori o njoj. Mislila sam da je ovo nešto za Filipa, ne razumem klip - rekla je Stanija.

- Ja ću biti iskren i reći da ja sa Majom od tog dana nemam više nikakvu komunikaciju jer ne želim da posle bude da ja nešto radim. Video sam da je Asminu zasmetalo i ja sam se tu sklonio, ali ne mislim da je on ljubomoran na mene - rekao je Luka.

- Maja nema tu energiju koju je imala prema bivšima, to se prosto vidi. Niko ne zna šta je suština njihove veze, njih dvoje su kataklizma. On nju neće da ostavi jer ona njemu apsolutno imponuje, a veza se dubinski ništa nije promenila već se samo dodaje još više svađa - rekao je Mića.

- Ja sam sad odlučio da budu drugi klipovi, ja ću da ćutim i menjam se. Ona ne može sama da bude i da priča ovde sa muškarcima, a napolju će otpratiti sve muškarce s Instagrama - rekao je Alibaba.

- Meni to odgovora jer ću ja imati šifru od Instagram profila, svi njegovi telefoni će biti kod mene u torbi - rekla je Maja.

Maja Marinković i Asmin Durdžić su se osamili u Kući odabranih kako bi razgovarali o njihovom odnosu i sukobu koji su imali.

- Ovako se ponaša muškarac koji svojoj devojci želi sve najbolje za rođendan - rekla je Maja.

- Ovakon se ponaša devojka koja samo želi da se svađa, a mene ne brani, već ćuti. Ja nemam komunikacije sa ljudima koji su tebe vređali, branio sam tebe i tvog tatu i dobio sam pljuvačku u facu, a tvoj tata ima pravo sutra menei u čestitki da je*e sve, a moj tata nema pravo to da radi, jer sam ja krvi kao muškarac i to ako radi, mora da prestane. Ja bih se tvom tati izvinio da me vredi, samo da me ne dira fizički - rekao je Asmin.

- Ti praviš svađu na moj rođendan, ti si meni rekao pred rođendan marš, pa onda si pokušao da se opereš krofnicom - dodala je Maja.

- Meni je emocija pobedila, ja želim da budem sa tobom. Voleo bih da ti Taki napiše sve iskreno o meni, da me ostaviš i da budeš srećna - govorio je Asmin.

- A to bi ti, da raskinemo, e nema ništa od toga. Ti si se zakleo danas u mamu, da nećeš da iniciraš svađu, a to si uradio i rasplakao si me jer te je boleo komentar Milene Kačavende, i ona i Uroš komentarišu isto svaki dan, ti si namerno hteo da napraviš haos na moj rođendan - dodala je Maja pa je dodala:

- Nemoj ti meni, Janjuš je za mene tražio papagaje, kada sam videla ptičurine, kada nisam pala u nesvest, naši Prcko i Žaklina, ja sam prvu svađu nakon toga pustila papagaje. Ja nisam tražila ništa za pokolon, a ti si mogao da se potrudiš a ne da me rastužiš pre toga - govorila je Maja.

Na narednom klipu koji je pušten Maja Marinković je saznala da je Asmin Durdžić razgovarao sa Ivanom Marinkovićem o njihovom odnosu.

- Moram da kažem da Asmin priča da nikada ne priča o nama, ali eto vidim da priča. Moram da kažem ja sam danas napunila 30 godina pa se možda promenim da im odgovaram, ali sada će videti moju verziju sebe - rekla je Maja.

- Meni je on to rekao, ali vidim da mu nije lako. Čak mu je i ljubomorisala, ali neću da kažem na koga. Asmin misli da Stanija i Aneli nisu problem njima u vezu, ali baš jesu. Maja pušta da se on pravda za druge stvari, a ona samo gleda. Žena kojja zove Uroša na rođendan, a on poludi zbog toga. - rekao je Ivan.

- Danas je bila priča da se Maja žali meni i Dači na odnos, on govori da će biti priblem, a sada je on žali Marinkoviću na Maju - dodala je Kačavenda.

- Oni ne znaju gde su šuplji, a jedno drugom zameraju sve - dodao je Ivan.

- Velika je razlika što ja ne pričam ni sa kim, a Maja se žali, i tada sam ja prepričao šta se desilo. Moram da kažem da Maja neće da se menja, e sada moram ja da se vređam. Ona meni ljubomoriše na devojke koje ne bih pogledao, a poverava se Mileni Kačavendi koja joj govori da je ušla u vezu iz inata - dodao je Asmin.

Još jedan snimak u sinoćnoj emisiji bio je vezan za Maju i Asmina, a ovoga puta ljubomorisala je ona njemu.

- Ja neću reći, a ti probaj da kažeš - rekla je Maja.

- Neću reći - dodao je Asmin.

- Smrtno ću se naljutiti - rekla je Maja.

- NIje niko iz rijalitija, ne mogu da kažem, ali ona ljubomoriše na sve - dodao je Asmin.

Maja Marinković i Asmin Durdžić su legli u zajednički krevet nakon mnogih sukoba koji su imali.

Njih dvoje su sve vreme šaputali bez bubica, te se nije čulo o čemu su razgovarali, ali po svemu sudeći, njih dvoje su rešavali sukobe koje svakodnevno imaju.

Autor: R.L.