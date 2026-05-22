Grofica bi VOLELA DA JOJ ĐUKIĆ BUDE ZET! Aneli procvetala kraj Filipa, Bora IZVREĐAO Jovanu pevačicu, Luka na stubu srama jer HUŠKA TRUDNU Anitu!

Noć puna preokreta.

Tokom sinoćne emisije "Gledanje snimaka" učesnici su mogli da pogledaju svađu Luke i Anita sa Stanijom, pa su sve to i komentarisali.

- Svi su u šoku da ti trudnu Anitu teraš da nasrne na Staniju - rekla je Ivana.

- Ja nisam nju terao. Jeste ružno to što sam rekao, ali stojim iza toga da mnogo ljudi ne bi imalo empatije da Anita izgubi dete. Ja da imam 44 godine meni bi bilo žao da diram trudnicu od 22 godine - rekao je Luka.

- Ja nju ne diram, ti si uzrok naših svađa jer se on meša. Ti si kriv što mene spominješ i kad ja odreagujem, ti onda upleteš trudnicu - rekla je Stanija.

- Dan i po pre toga je bio problem oko bake i reklama, a ujutru kad sam se probudio nisam video Anitu već sam otišao u prodavnicu. Neko je meni došao i rekao: ''Idi spreči Anitu, haos je između nje i Stanije''. Ja sam došao i uzeo Anitu da odvedem za ruku i molio je da krene, a onda je Stanija dobacila da ja teram Anitu da nasrne na nju. Ja ne znam kako da reagujem kad ja savetujem Anitu da ne radi neke stvari, ali ona odmah okreće da sam ja protiv nje - rekao je Luka.

- Je l' si mogao da to očekuješ od Anite? - upitala je Ivana.

- Ne, na nju utiču pitanja gledalaca i to je remeti. Ja s njom pričam da niko nije kriv što je ona ušla u sezonu dok je bila s Anđelom, ne znam kako da reagujem jer ona odmah mene napada da ja radim protiv nje - rekao je Luka.

- Oni ne treba da imaju dodirne tačke sa mnom, evo sad kad on izlaže on se pretvara u najgoreg lika. Ispada kao da mora da on mene da vređa i napada, ali ova tema je nastala samo iz razloga što si me pljuvao sa strane. Nemoj više da me stavljaš u usta i pusti da vidimo kako će se situacija odvijati dalje. Vi od mene nećete čuti reč, a onda da je vidim sve vas. Ja ne znam šta je ovo - rekla je Stanija.

Nakon ovoga takmičari su imali prilike da pogledaju kako Luka Vujović usmerava Vanju Prodanović šta da priča o njegovom pevanju pesme Aneli Ahmić.

- Meni je samo zaparalo uši što je Luka rekao da ne zna tu pesmu, a ja sam ga u prolazu čula da peva pesmu - rekla je Vanja.

- To su Teodora i Aneli iznele, a kada sam ja rekao da su one izmislile onda se Vanja ubacila i ja sam znao da to nije laž. Poenta priče je da sam ja išao do rehaba i bio sam sam pet minuta, a Vanji sam prišao i rekao: ''Ne moraš to da kažeš da ispada da sam Aneli pevao pesmu'' jer nije tako. Ja nisam siguran da li je Biljana pisala tu pesmu, nisam siguran - rekao je Luka.

- Ispada kao da ti hoćeš da usmeriš Vanju da se opereš - rekla je Matora.

- Skočko sedi dole, sa mnom nećeš dobiti sukob jer sve izazivate na sukob. On je rekao da tu pesmu peva druga pevačica, a ne Olja Karleuša. Teodora i ja smo ležale u izolaciji dok su vrata bila otvorena i on je video da sam tu i krenuo da peva, ja sam nastavila, a onda se on nadovezao - rekla je Aneli.

Odmah potom svi su videli snimak kako Milena Kačavenda tvrdi da Jovana Cvijanović uhodi Borislava Terzića Terzu.

- Mi jesmo prešli granicu, ali od momenta kad smo shvatili da smo prešli granicu mi smo stali. Između nas se ništa konkretno nije desilo, niti će. Ja sam rekla da sam ga nagazila čim sam ušla zato što sam ga prvi put videla posle dve godine, a mi smo spustili loptu i to je to - rekla je Jovana.

- Gde su stavovi koje si zastupala na ulasku? - upitala je Ivana.

- Ja nisam Miličin advokat, ja sam rekla šta je meni bilo na duši. Ja Terzu ne uhodim, bili smo malo bliži dok je spavao u Boginjinom krevetu i to je to - rekla je Jovana.

- Nismo slepi da vidimo da ti se sviđa - rekla je Matora.

- Ne sviđa mi se, mi nemamo ništa - rekla je Jovana.

- Ja imam prepiske da je ona bila intimna sa Karićem, on mi je to rekao. Ovo je sad uradila da se osveti Milici Veličković. Ona je krenula da gazi Sofiju zbog sebe jer ona hoće Terzin k*rac - rekao je Bora.

Potom je nastala nova svađa Terze i Sofije.

- Terza je još jednom pokazao da je smeće i dno dna - rekla je Sofija.

- Ti ćeš da mi kažeš smeće jedno, ti si jedna dr*lja i idi vrati zube Danetu - rekao je Terza.

- Sofija je dolazila kod Terze i ljubomorisala mu na Jovanu - rekla je Matora.

- On je najsrećniji kad se svađa sa mnom, pa on ljubomoriše na Filipa - rekla je Sofija.

Na narednom klipu koji je pušten prikazani su Filip Đukić i Aneli Ahmić u hotelu kako razmenjuju nežnosti. Aneli je sve gledala sa osmehom na licu.

Prvi koji je dobio reč da prokomentariše bilo je Luka Vujović.

- Je l' ovo moj i Anitin pokrivač, da li je to onaj što sam dao Terzi? - rekao je Luka.

- Ovo je moje ćebe - rekla je Aneli.

- Mogu da prokomentarišem, Filip je folirant u ovom odnosu, šta on traži sa njom ako ima dete. On neće da prokomentariše ništa, a deluje da Aneli ima kontrolu, ona sa njim upravlja. Deluje mi da kuburi sam sa sobom, a kod drugih je bio jasan. Filip je jednom rekao da mu dođe da je zagrli i poljubi, on to oseća, ali eto nije mi jasno kako može da dozvoli sebi da ne reši odnos - dodao je Luka.

- Oni su lep par, i treba da izađu zajedno. Filip je rekao da ne želi devojku koja ima dete, ali možda se predomisli. Ja ne želim sebe da dovedem u situaciju da me bilo ko komentariše - rekao je Asmin.

- Na klipu se vidi strast i hemija, i vidimo da bi se oni izje*ali, ali ja neću da im predviđam budućnost, ali mislim da Filip neće biti sa njom, ali doći će do konkretnog čina., to mora da se desi - rekla je Teodora.

- Ona ovde ima dva bivša verenika, bivšeg muža, a ovo što ona radi sa njim je kombinacija, a ona sve ovo radi namerno jer želi da uđe u vezu sa Filipom da bi dokazala da nije utorak devojka, da bi iskompleksirala Luku - dodao je Bebica.

Na narednom klipu koji je pušten prikazan je razgovor Aneli Ahmić I Filipa Đukića sa Tošom gde Filip priznaje da je zaljubljen u Aneli i traže dozvolu od Toše da spava u hotelu.

- Ja moram da kažem, meni je Aneli rekla da je zaljubljena u Filipa ali da je Anđelo gleda. FIlip nije iskren, tu nema emocija, i to je to. Njega svako može da iskoristi kada je pijan - dodala je Boginja.

- Meni je Aneli govorila da joj ogadim Filipa, ona se kanali sa tim, ona mene nije poslušala - rekao je Uroš.

- Ovo je ku*va ovde i to se vidi - dodala je Boginja.

- Ja nisam ku*va, ti si ljubomorna, ti bi svakoga, ne znaš sa kim bi pre bila - dodala je Aneli.

- Filip je jedan šareni folirant, on je odlepio za Aneli, ona je odlepila za njim. Ja sam juče video pesme koje je puštao na radiju. Njega bi grofica prihvatila, ona bi njega okačila na zid - rekao je Nerio.

Tanja Boginja ne može da se smiri jer joj je Lepi Mića rekao da ne može da podnese što su Aneli Ahmić i Filip Đukić u priči.

- Krpo jedna - rekla je Boginja Aneli.

- Idi da te Anđelo izje*e da ti bude lakše, ali nema on želudac za tebe - dodala je Anelu.

- Anđelo ona je rekla da nemaš želudac za mene - govorila je Boginja.

- Što to pričaš Aneli, to je bilo ranije - govorio je Anđelo.

Dok su Marko Janjušević Janjuš i Vanja Živić razmenjivali nežnosti u krevetu, njima je prišao Uroš Stanić.

U jednom momentu je Uroš krenuo da sedne na krevet, ali je slučajno seo na Vanjinu zadnjicu, te je ona vrisnula.

Nakon toga je Janjuš odgurao Uroša i izbacio ga iz sobe, a Maja Marinković je prišla Vanji kako bi videla kako je.

