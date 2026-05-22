Asmin je doživeo SUNOVRAT, ego ga je doveo na loš put! Pečenica analizirao Alibabinu PROPAST, pa se obratio Janjušu koji ga uporno PLJUJE I PROKLINJE!

Pečenica analizirao Alibabinu PROPAST, pa se obratio Janjušu koji ga uporno PLJUJE I PROKLINJE!

Otkrio i kakva atmosfera trenutno vlada u Beloj kući.

Poslednji učesnik koji je napustio Belu kuću je Ilija Pečenica, koji je za vođu ostavio svoju prijateljicu Aneli Ahmić. Ovo je najteže palo Janjušu, koji je završio kao potrčko, pa je od jutros spominjao Iliju, psovao ga i proklinjao. Mi smo tim povodom kontaktirali Iliju, koji se ne ljuti na Janjuša zbog surovih reči.

- Jaško je meni mnogo drag, nije on ozbiljno ljut, ali to je moj izbor. Nisam birao vođu po tome kako bi se svidelo ukućanima, niti po tome ko je sa kim u sukobu. Aneli je neko ko je meni jako blizak i koga smatram prijateljem i logično je bilo da ću ovaj put nju postaviti - poručio je Ilija.

Pečenica je otkrio i da je trenutno situacija u Beloj kući napetija nego ikad, te da se tenzija oseća u vazduhu.

- Svi su jako napeti, mislim da vode borbe za plasmane. Jako je napeta situacija generalno izmedju ukućana. Ulaskom Stanije i iznošenjem njenog doživljaja Asmina nakon tri godine života sa njim došao sam do zaključka da je zadnje tri godine Aneline borbe u rijalitiju bila u pravu za 90 posto stvari, to kaže i sama Stanija. Dosta stvari koje priča Stanija poklapaju se sa Anelinim, tako da očigledno je Aneli mnogo toga trpela u tom odnosu kao i Stanija - istakao je Pečenica.

Osim togha on je prokomentarisao i Maju i Asmina, koji stalno imaju velike turbulencije u vezi.

- Maja mi se tu našla u nebranom grožđu i brani svoju vezu što je i normalno, ali generalno mislim da od te veze nema nista kada izađu iz rijalitija. A što se Asmina tiče kako sam mu rekao i na samom početku treću nedelju po našem ulasku, mislim da ovo nije bilo za njega, da je napravio veliku grešku ulaskom u rijaliti i da je odnos sa Aneli što se tiče Nore trebalo da rešava na sudu, što vidim da se danas malte ne svi ukućani slazu sa tim, a mene su napali sa svih strana kada sam mu to rekao. Otislo je sve u drugom pravcu, najmanje se priča o problemu oko Nore. Mislim da je ovo totalni Asminov sunovrat i da mu rijaliti nije trebao. Ima on u sebi i empatije ali taj njegov karakter i ego su ga totalno doveli na loš put što se tiče rijalitija - zaključio je Pečenica.

