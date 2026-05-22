Oduševio sve: Taki za Majin rođendan objavio sliku nje kao bebe, čestitke samo pljušte (VIDEO)

Emotivno!
Radomir Marinković Taki danas je na Instagramu podelio emotivnu fotografiju svoje ćerke, Maje Marinković iz perioda kada je bila beba. Naime, kao što je i poznato Maja danas slavi svoj 30. rođendan.
Uz sliku koju je Taki okačio, on je kratko napisao:
- Moje malo bebče- što je izazvalo brojne reakcije i čestitke na društvenim mrežama.
Maja trenutno boravi u rijalitiju Elita 9, gde je u centru pažnje zbog turbulentnog odnosa sa Asmin Durdžić, a da li joj je Taki poslao čestitiku i da li je napisao nešto za Asmina ostaje nam da ispratimo.
Autor: N.B.