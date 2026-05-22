Koristi ga kao psa koji će da laje za nju: Odnos Luke i Anite osuđen na propast, svi se složili da ona iz njega izvlači najgore! (VIDEO)

Brutalno!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog, a takmičari su imali priliku da vide kako je Luka Vujović juče plakao zbog haosa koji ima sa Anitom Stanojlović.

Takmičari su komentarisali prilog koji su gledali, a to možete pogledati u nastavku ovog teksta.

- On ovako kad priča on priča iskreno. On je naturiran i skače na ljude, nije da Anita to traži, ali ako on nju ne brani ispada kao da je protiv nje. Mislim da ga Anita turira i da ih je dovela do ove situacije u kojoj se nalaze. Anita je ta koja vređa Anđela, koja je vređala Kačavendu, mene, Staniju, a kad ljudi odgovore on hoće da je odbrani i posvađa se sa svima. Ona je ta kojoj ne odgovaraju pitanja, koja pljuje vositelje. On je plakao juče, a ona kaže: "Pa i ja sam plakala", umesto da ode da ga uteši. Njoj nije bilo bitno što je on plakao. Nju zanimaju pitanja i samo je zanima kako se ona plasira. Nju ne zanima kako će Luka da bude predstavljen. Luka je izgubio određeni novac i zbog nje. On poštuje tako što nije otišao da radi sa Aneli zadatak, ne gazi Tamaru koja je rekla da će da kopa afere o njegovoj majci. Ona nikad nije rekla da Tamara to ne radi. Koristi ga kao psa koji će da laje za nju - rekao je Dača.

- Ja imam drugačiju teoriju i mislim da kako se bliži kraj da su ih stigle neke stvari i šta ga čeka. Mislim da je njegov odnos sa Anitom odnos koji nije zdravlj ljubavni odnos. Anita nije zrela devojka ni u jednom segmentu života. On je sad svestan da ga čekaju ozbiljne obaveze i sad više nema nazad. Ja ne mogu da kažem da on prema njoj nije dobar. Mislim da ne radi druge stvari, mislim da ga zanima Anita, ali on ovako neće moći da funkcioniše. Ona nije ovakva jer je trudna, bila je ovakva i kad nije bila trudna i biće kad opet ne bude trudna. To su osobe koje su takvog karaktera i ne mogu da se poprave - rekao je Janjuš.

- Ima istine, ali se ne slažem u potpunosti. Izazvao sam neke sukone gde smo se Anita i ja svađali, ali kad se ona svađa sa drugima ja uvek skačem, a kad se ja svađam sa drugima ona ne skače. Ja sam razmišljao i shvatio da sam ja kriv. Meni radi instinkt jer je ona trudna. Nas dvoje četiri meseca nemamo svađu. Ja sam rekao jutros da neću da se svađam. Ona ne dozvboljava nepravdu, a ja joj govorim da treba da je bude briga - rekao je Luka.

- Ona ima teoriju u svojoj glavi jer smo imali razgovor, a to je da se Anđelo pere, a da su mene doveli da se pomogne još više da se on pere. Ja sam njoj rekla da joj je bolje da ne obrnem igricu, a ona nije shvatila da ja previše znam od Taše - dodala je Stanija.

Autor: A. Nikolić