Asmin poslao ocu Mustafi preteću poruku: Besan kao ris mu se obratio u kameru, zbog Maje spreman da pravi porodici haos! (VIDEO)

Prekipelo mu!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog, a takmičari su imali priliku da vide kako se Maja Marinković žali Vanji Živić na Asmina Durdžića.

Vanja je detaljnije otkrila o čemu su pričale.

- Ona je mene tužno pogledala i rekla da nije srećna i pitala me je šta da radi. Ja sam joj rekla da nije mala i da će da vidi, a da ćemo čestitike da vidimo. Mislila sam da će Taki da bude uz nju šta god da uradi. Ja mislim da to nije to to i da nije dobra veza, ali da to vidi i ona. Ja sam rekla kad pogledam malo bolje da ne vidim da on radi bilo šta loše nego da samo gleda u nju, ali da je problem u njoj - pričala je Vanja.

- Šta da kažem Vanji? U pravu je za mene. Nisam nikad pričao sa Vanjom. Ona ako nije srećna neka izađe iz odnosa. Ona jedno priča ovde, a drugo ispod pokrivača. Ja kad se naljutim ona ide za mnom i plače. Svaki otac koji kaže da podržava vezu u rijalitij gde se ima s*ksa ne može da podržava tu vezu. Ja sad kažem Mustafi poslednji put da manje priča jer će sa mnom da uđe u sukob. Poslednji put mu kažem da prestane da komentariše jer ako želi sa mnom da ima normalan odnos neka smiri jezik. On se upalio, možda i mene pljuje jer čovek nije normalan. On zna kako ću da reagujem. Ja ako sam sa Majom ne može tako da komentariše - pričao je Asmin.

- Mi smo ovih dana imali tenziju, bila sam nesrećna. Ove čestitke su bile ključne - rekla je Maja.

- Opet laže. Nemam problem da Taki bilo šta kaže, ona mu je ćerka. Plašila se moje reakcije ako kaže da sam p*čka - dodao je Asmin.

