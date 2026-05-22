Gledaj i divi se, ne možeš da me imaš: Sve gori od žestokog sukoba Kačavende i Anđela! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog, a takmičari su imali priliku da čuju kako grupa takmičara ogovara Milenu Kačavendu.

Tokom komentarisanja klipa došlo je do ozbiljnog haosa.

- Vanja, ti treba da mi budeš zahvalna jer si ovde i jer imaš glavu na ramenima - rekla je Milena.

- Janjuš da hoće opet bi te tamo opalio - dodala je Jakšićka.

- Jako mi je bitno da se moja bivša drugarica bavi time da li meni fali k*rac, to mi je fascinantno, a i da mi ona uručuje svog dečka - nastavila je Kačavenda.

- Ona žena nije normalna, ona tripuje da je ful što se ona komentariše i što se raspravlja. Mi smo samo komentarisali ženu od 50 godina koja priča i želi da joj se produži izolacija, a i pita da li joj je izolacija gledana. Viralna si na Instagramu - govorio je Anđelo.

- Ovo su p*šači k*rca koji su se upalili. Ja sam slušala šta on priča, a on laže. Janjuš zna da mi nemamo komunikaciju, osim tog prvog jutra. Ko vas j*be, vi gledajte šta ja radim i divite se. Misli o onome što ne možeš da imaš - dodala je Milena.

- Ja sam zamolila da se izolacija produži da bi bila srećna još nedelju dana. Rekla si da sam programirana i da ležem u pola sedam, toliko da se ja brinem - rekla je Vanja.

Autor: A. Nikolić