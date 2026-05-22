Brutalan sud Ene Čolić: Bez dlake na jeziku oplela po Sofiji zbog afere sa Danetom (70), misli da će Terza preći preko svega (VIDEO)

Njeno mišljenje su mnogi jedva čekali da čuju!

U novom izdanju emisije "Pitao bih za druga" koja se emituje na RED televiziji voditelji Maša Mihailović i Stefan Milošević Panda ugostili su bivšu učesnicu "Elite 8" Enu Čolić.

- Šta ti je najudarnije? Mnogi kažu da su to Sofija i Dane - pitala je Maša.

- Čini mi se da Sofija uopšte nije šokirana. Meni stvarno nikad nije pisao. Ja sam čula da je rekla da je on prvo bio Anđelina podrška. Ja imam sve poruke ikada otkako sam otvorila Instagram. Meni se tako nešto nikad nije desilo. Ja imam 2000 blokiranih ljudi na Instagramu jer ja blokiram za svaku sitnicu i kad mi kažu da su mi ružni nokti. Ja sam zahvalna rijalitiju jer baš cenim svoj mir. Meni čak i kad misle sve najbolje ne dozvoljavam da mi se približavaju i da mi određuju život - govorila je Ena.

- Da li bi imala želudac da budeš sa nekim 40 godina starijim? Šta je sa Sofijom koja kaže da joj je to bio eksperiment? - dodala je voditeljka.

- To je ono što je pričano i prošle godine, valuta ljubavi, srce od silikona i finansije. To je Sofija i svima nam je još prošle godine bilo jasno. To je bilo očigledno i evidentno. Ja se sećam kad je trebalo da krenem u rijaliti, pustila sam izbor za Miss i ona mi je zapala za oko kao najatraktivnija. Rekli su da je Karić za nju, a ona je rekla: " Koliki bazen ima Karić? Moj je veći, znači ništa". Sofija je prošle godine očekivala od Atmira da joj šalje sve u rijaliti jer je meni rekla da je ušla sa Terzom prerano. Ona je i Danetu obećala da ni sa kim neće ući ni u šta. On je njoj pisao da će naći nekoga unutra, a njen odgovor je: "Ne dušu, samo sam tvoja". Ja sam poruke čitala Peji i muka mi je. Mene je iznenadilo da nije bolje sakrila jer je valjda skapirala prošle sezone da ništa ne može da se sakrije - pričala je Ena.

- A priča da je želela dete sa njim? - pitao je Panda.

- Pa dobro i Pikaso je dobio u 70, mislim da nisam pogrešila - rekla je bivša učesnica Elite.

- Terza joj deli savete, blag je prema njoj i deluje da je na korak do pomirenja - dodao je Panda.

- Sve je moguće. Ako malo uđemo u razmišljanje i bez Terzinog komentarisanja svakako je gadna. Ja ne znam šta da mislim... Meni tamo deluje kao da je pravilo sve što kažeš "ne" i "nikad" da se instant desi. Pre svega od onoga da nikad ne bi nešto uradio, pa do osude. Ja ovde kad nekog podžim zažalim za par dana. Sve za šta sam ja osuđivana prošle godine ove godine su to premašili i mislim da se granice pomeraju - rekla je Ena.

Autor: A. Nikolić