Ne likujem, žao mi je: Ena Čolić o Kačavendinoj vreloj akciji sa Janjušem i Mileninom sukobu sa Sofijom! (VIDEO)

Iskrena do koske!

U novom izdanju emisije "Pitao bih za druga" koja se emituje na RED televiziji voditelji Maša Mihailović i Stefan Milošević Panda ugostili su bivšu učesnicu "Elite 8" Enu Čolić.

Ena je dala svoj sud o Mileni Kačavendi.

- Milena je prošle godine onakve reči meni izgovorila, iako sam joj ja poštovala. Meni je žao Milene, uopšte ne likujem. Mislim da je ona žena mangup, a zeznuli su je neki likovi... Ja ne znam kako je ona sebi dozvolila sa tim iskustvom. Nju je zeznula Sofija koja je 97. godište, a onda i Janjuš. Mislim kao Kačavenda nema sa kim nakon rijalitija, pa je zezne Janjuš. Ja nju ne osuđujem, samo mi je krivo jer je to dopustila - pričala je Ena.

- Je l' se srozala sa Janjušem? - pitala je Maša.

- Nije joj to trebalo. Mi koji smo medijski izloženi smo limitirani. Ja gde god bih sela imala bih u glavi da bi neko to snimio ili komentarisao. Ja sam uvek bila transparentna, ne pričaš o stvarima o kojima ne mora, ali kad hoćeš da se zabaviš zabaviš se. Ne osuđujem je, ali da imamo konflikt prva bih udarila na to šta je dopustila - dodala je Ena.

Autor: A. Nikolić