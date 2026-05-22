Nije dao oružje da me gaze: Maja ponosna na Takija zbog podrške, priznala da li su je Mustafa i Mevlida razočarali! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević podigao je Maju Marinković kako bi otkrila kako se oseća povodom svog rođendana danas.

- Majo, preživela si čestitke - rekao je Darko.

- Taki je gospodin i nije dao drugim ljudima oružje u ruke da me gaze. On će uvek biti uz mene - rekla je Maja.

- Da li si očekivala nešto od Asminove porodice? - upitao je Darko.

- Nisam očekivala ni čestitku, a ni poklon. Mi smo sami dali za pravo ljudima da tako reaguju - rekla je Maja.

- Da li ti je sad kakva je njihova slika o tebi obzirom da oni nisu ispoštovali Asminovu molbu? - upitao je Darko.

- Meni je bilo najbitnije da mi od mog oca i moje majke stigne nešto što je bitno, sve ostalo manje više. On je sve rekao - rekla je Maja.

Autor: N.P.