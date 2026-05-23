NOĆ PUNA SUZA I SKANDALA: Stanija se slomila na sitne komade zbog Asmina, Sofija i Terza se uništili uvredama, Dušica u centru afere TETOVO! (VIDEO)

Emisija „Pitanja novinara” donela je nikad žešće sukobe, brutalne uvrede i šokantna priznanja koja su uzdrmala Belu kuću.

Rođendan Maja Marinković pao je u senku haosa koji je nastao u Beloj kući, kada je progovorila o očekivanjima od porodice i odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Da li si očekivala nešto od Asminove porodice? - glasilo je pitanje.

- Nisam očekivala ni čestitku, a ni poklon. Mi smo sami dali za pravo ljudima da tako reaguju - rekla je Maja.

Pravi karambol nastao je kada je Stanija Dobrojević ušla u brutalni obračun sa Asminom Durdžićem i iznela niz šokantnih tvrdnji o njihovom odnosu, finansijama i zajedničkom životu.

- Zbog čega te nagovarao da odustaneš od Majamija i da se preseliš kod njega u Linc? - upitao je Darko.

- Zato što nije mogao da isprati Majami priču. Tamo je život mnogo skup, on nije mogao to da priušti. Ja živim u Majamiju 20 godina, a on je slao lažne uplatnice i ja sam se šokirala apsolutno. On je otvorio firmu u Americi za prozore i mene stavio kao suvlasnika, a mene je moja advokatica zvala da se sklonim iz toga jer je sumnjiva priča - rekla je Stanija.

- Lažovu jedan, kaži koliko posto si plaćala porez? Ja sam ti dao 20.000 evra, nisi mogla da se hraniš svojim parama - rekao je Alibaba.

Posebnu pažnju izazvao je trenutak kada je Stanija potpuno slomljena jecala na sav glas zbog odnosa sa Asminom.

- Klošaru nemaš ništa i daće Bog da izađeš s nulom jer si klošar. Umorna sam od ovih priča i klošara, zamisli da ja nakon 20 godina moram da pričam o ciframa iako nikad nisam pričala o tome. Zna se da sam dete iz rata i gradila sam svoju karijeru korak po korak, a onda naletim na ovog klošara. Da vas stavi žene na papir, ojadio bi vas - rekla je Stanija.

Govoreći o svom ljubavnom životu, Stanija je pomenula i bivšu vezu sa Markom Markovićem, zbog čega je nastao novi haos za crnim stolom.

- Stanija kada si shvatila da je Marko Marković gospodin za Asmina? - upitao je Darko.

- Kada sam došla ovde. Mi se nismo razdvajali otkad smo stupili u vezu, on je učestvovao u svim praznicima sa mnom i bilo nam je prelepo. On je bio istinski zaljubljen u mene i voleo me. Žao mi je što moram da pričam ovako, ali tako je. Marko i ja smo gradili penthouse, ja nisam ni skupa k*rva ni sponzoruša, a sa ovim klošarom sve ispade tako. Ako sam ja davala 6 hiljada, a on 4 ko je koga onda finansirao? - upitala je Stanija.

Asmin je potom ponovo žestoko udario na Staniju, a njegove izjave izazvale su potpuni kolaps i novu lavinu sukoba među ukućanima.

- Ona priča nešto za Marka Markovića, a kako ja mogu da znam da li je on imao zdravu sp*rmu - rekao je Alibaba.

U ceo sukob umešala se i Aneli Ahmić, koja je iznela šokantne tvrdnje o Asminovim finansijama i njegovom odnosu prema porodici.

- Razbacivao se i hteo je da bude poznat, da bude dečko Stanije Dobrojević i na kraju nije mogao da izgura Majami priču. Gurao je koliko je mogao, ali je na kraju ušao u rijaliti jer je ostao bez dinara. Ovde se priča o ciframa o 400.000 evra dok je meni i Nori uplatio 2000 evra ili tako nešto. Ja kada sam htela da otvorim račun u Beogradu nisam mogla, ali čudila sam se na koji račun on prima novac. On uporno traži taj poligraf, pa kad bude poligrad sa Stanijom želim ga i ja - rekla je Aneli.

Neočekivani obrt nastao je kada je Asmin priznao da više ne želi sukobe sa Majom i otvoreno govorio o njihovom odnosu.

- Asmine, do kad ćeš moći da istrpiš Majino ponašanje? - glasilo je Darkovo pitanje.

- Ona otkad je napunila 30. godina je druga osoba, odnos nam je savršen danas. Maja je juče imala pritisak i strah od čestitki, danas je bolja. Ona jeste ljubomorna, ali nije luda i ja da sam na njenom mestu i da pričam sa Filipom Carom, j*bao bih joj mater. Najlakše je da ja kažem da je Maja nenormalna, a nikad se nisam zapitao kako je njoj dok ovo sedi i sluša. Da me gađaju kamenjem ovde do kraja ja ću izdržati, ali s Majom se više neću svađati - rekao je Alibaba.

Novi rat izbio je između Stanije, Luke Vujovića i Anite Stanojlović, nakon što ih je optužila da preko njenog imena pokušavaju da dođu u prvi plan.

- Luka, zbog čega misliš da Stanija želi Aniti pobačaj? - pitao je Darko.

- Ne mislim to, rekao sam već danas. Ona je ispala kvarna jer je ušla ovde i nama govorila da ne dozvolimo da nam iko spletkari, jela sa nama, a onda brže-bolje okrenula ploču i pričala kako je Anita ljubomorna na nju i Anđela. Ja sam rekao da je ispala kvarna, a ona je odmah skočila i krenula da me vređa umesto da se ispravi. Kakve veze ima što sam ja pevušio pesmicu, pa da ona nakon toga ode kod Anite i peva joj tu pesmicu? Ona meni ovde zamera i skače što sam rekao da je kvarna, drugo bi bilo da je meni došlo - rekao je Luka.

Dodatni haos nastao je kada je Luka ponovo zaratio sa Dačom Virijevićem zbog Anite, a pale su teške uvrede i ozbiljne optužbe.

- Kako gledaš na to što Anita cepa plakate na kojima piše: ''Filip i Aneli do pobede''? - pitao je Darko.

- Dača nju provocira već danima, a moram da kažem da pošto mi Brazilac preti javno da može slobodno da mi se sagne na finalu. Dača je govorio Aniti da dođe u hotel i zvao je, on hoće njenu reakciju apsolutno i zato je mali monstrum, p*derko i ljiga - rekao je Luka.

O turbulentnom odnosu sa Sofijom Janićijević progovorio je Borislav Terzić Terza, koji je priznao da više ne želi da je vređa uprkos haosu koji imaju.

- Sofija je rekla da je Dane vredniji od tebe - rekao je Darko.

- Naravno da je vredniji i lepši od mene, zato se i verila za dedu od 70 godina. Ona mene proziva, ali ja sam sebi kupujem stvari - rekao je Terza.

Sofija mu nije ostala dužna, pa je iznela niz brutalnih tvrdnji o njihovom odnosu, novcu i alimentaciji, što je izazvalo novi sukob za crnim stolom.

- Kako komentarišeš što Terza kaže da si jedna ozbiljna seljančura iz Ralje koja je našla dedu od 70 godina da bi joj promenio zube koji liče na petarde? - upitao je Darko.

- Njemu bih poručila da sredi zube svoje podhitno. Ja u Ralji nisam ni prijavljena - rekla je Sofija.

Ukućani su ostali u šoku nakon tvrdnji da je Dušica Đokić navodno radila u Tetovu, zbog čega je nastao potpuni haos i žestok obračun sa cimerima.

- Kako bi reagovala ako bih ti rekao da se javio tvoj bivši kolega i rekao da se odavno ne baviš bildingom jer mnogo više para zarađuješ na šipci? - glasilo je pitanje.

- Nije istina, nema veze s vezom - rekla je Dušica.

Sa druge strane, Mina Vrbaški je jasno pokazala da ne želi da se odvoji od Viktora Gagića, te poručila da je spremna da bude uz njega uprkos svim problemima, osudama i turbulencijama kroz koje prolaze.

- U dubini duše sam uvek znao da me laže, ali nisam mogao da verujem da devojka toliko daleko ide. P*pišala se po meni i poverenju koje sam joj dao, ali i posle svega joj ne dozvoljavam da kleči i da se ponižava zbog nje. Meni je teško jer je volim i nekako ne mogu da izdržim da je drugi ljudi vređaju - rekao je Viktor.

- Ja smatram da smo mi u vezi jer se ponašamo tako. Neka govore i tumače kako god, a ako je ovo najveće poniženje koje može da se desi u rijalitiju onda neka tako i bude. Osamila sam se i želim da budem s njim - rekla je Mina.

Prašinu su podigli i Sara Stojanović i Murat, koji su otvorili temu svog turbulentnog odnosa i međusobnog nepoštovanja.

- Saro, je l' istina da i dalje nisi prebolela Luxa? -glasilo je pitanje.

- Nije, kad sam to rekla mislila sam na početak našeg odnosa. Meni se ne dopada što me Murat ne poštuje - rekla je Sara.

- Problem je što ona mene ne poštuje i ide kod Terze - rekao je Murat.

Autor: Teodora Mladenović