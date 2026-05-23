Zgadila mi se da ne želim ni ime da joj čujem: Mevlida se oglasila za Pink.rs, nije štedela reči za odnos sina Asmina sa Majom, pa šokirala svojim stavom o Staniji

Nakon turbulentne noći iza nas u ''Eliti 9'', za Pink.rs oglasila se Mevlida Durdžić koja je otvoreno iznela svoje mišljenje o aktuelnim dešavanjima u kojima je među glavnim akterima upravo njen sin Asmin Durdžić.

Juče je bio rođendan Maje Marinković, zbog čega ništa nije stiglo od vas? - glasilo je pitanje.

- To je jedostavno rečeno, ono nejno ponašanje prema Asminu, bilo bi stvarno suvišno da sam ja bilo šta poslala. Ja devojku ne poznajem ništa konkretno mi nije rekla, ali njihovi ponašanje. Ne bi bilo lepo da sam ja njoj išta poslala jer ne znam da li i su stvarno zajedno i šta je taj bnjihov odnos. Ja zato nisam ništa poslala. Ne poznajem je, šta je ona imala u prošlosti nas to ne zanima - iznela je Mevlida.

Kako komenatrišete to što je Stanija rekla da su je Asmin i Mustafa nagovarali da proda svoj penthaus i dođe da živi u Linc? - glasilo je pitanje.

- Ja veču laž nisam čula u životu. Ja iman 900 kvaderata pa živim u Austriji, odem dva tri puta tamo tokom godine. Nikada o tome nismo pričali. Bila je kod nas ovde u Austriji kad je Asmin otvarao klub. On je rekao da moraju da se zbliže, da on dođe ovamo ili ona kod nas. On tamo nema perspektivu, on je već dugi niz godina na baušteli. Ja sam njoj rekla Stanija ti si u Americi on je u Austruiji to ne funkcioniše, onda sam rekla ili ti dođi vamo ili on da ide tamo. Ona je meni rekla da mora da čeka par meseci, do maja, da bi dobila njihovo državljanstvo i pasoš i da onda ima obezvbeđenu penziju. Ja sam joj rerkla da sačeka, da ne izgubi to i da se odluičite gde ćete. Ona je rekla da kad dobije zto ne mora tamo onda da bude. Mustafa je na osnovu te prilče nešto komentarisao. Mustafa nije sa njom nikada progovorio sem na tom otvaranju možda tri, četiri rečenice. Ona se hvalila da nikada nije imala lepšeg momka, kako je na sedmom nebu, kako se vole. Ja nju ne mrzim, ali zgadila mi se da ne želim ni da joj čujem ime. Ja ne znam kako se njena mama oseća kada ona priznaje koliko para je uzimala, a bila je zaključana. Ne znam što joj je mama davala da uzima pare od njega ako nisu bili zajedno - rekla je Mevlida.

Kako gledate na novonastalu situaciju između Filipa Đukića i Aneli Ahmić - glasilo je naredno pitanje.

- Aneli i Filipa ne bih komentarisala. On je lep i kulturan dečko, nikada nije uvredio Asmina. Na sve načine idu da uigh zavade, hvala Bogu pa nisu to uspeli. To je njihova stvar i ne bih to komenatrisala - rekla je Mevlida.

Autor: Teodora Mladenović