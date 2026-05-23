Da sam hteo stigli bi joj šleperi poklona! Maja i Asmin saterani u ćošak, progovorili o svim problemima u njihovom odnosu: Ko bi normalan podržao naš odnos?! (VIDEO)

Drama od samog starta!

U toku je radio-emisija 'Sa mesta splačina', voditelji Milena Kačavenda i Dačo Virijević najavili su za prve goste Maju Marinković i Asmina Durdžića.

- Majo, juče ti je bio rođendan. kako bi prokomentarisala svoje čestite? Je l' misliš da su bile iskrene? Je l' miskliš das je Taki ostao nedorečen - glasilo je Dačino pitanje.

- Bazirao se isključivo na mene. Bio je iskren i znam šta on misli. dovoljno je da između redova shvatim kako razmišlja. Šta god da uradim ja znam da će on biti uz mene. Ovo je blaga varijanta, znam kako on gleda kada sam u lošim situacijama. Bazirao se isključivo na meni - rekla je Maja.

- je l' misliš da će Taki uspeti da spustoi loptu sa Asminom? - pitao je Dačo.

- Ja imam 30 godina, ja sam uradila šta sam ja želela. Mi imamo jako dobar odnos, on je moj najbolji prijatelj. On mi želi sve najbolje, ali u ljubavi ja odlučujem. Ja da sam se mešala njemu, mnogima ne bi dao na značaju. Može on da da savet ali ja odlučujem - rekla je Maja.

- Šta misliš zašto ti Mustafa i Mevlida nisu poslali poklone? - pitao je Dača.

- Ko bi normalan podržao naš odnos? Mene stvarno to ne interesuje, ja nisam u vezi sa nekim balavcem. Meni je bitno šta on kaže, normalno da je logično što nisu poslali jer nam je odnos takav kakav jeste. Sasd bi bilo van pameti da bilo ko podrži ovakav odnos. Možda ako nam se odnos popravi možda promene mišljenje - rekla je Maja.

- Ja nemam problem sa Takijem. On nije čovek seljak pa da nasrće na mene i da pravi drame. Čovek ima pravo da priča šta želi. Da sam napeo stigli bi joj šleperi poklona - rekao je Asmin.

- Koji je vaš najveći problem u vezi? - glasilo je pitanje.

- Nepoverenje - jasno je rekla Maja.

- Sa njene strane nepoverenje. Ja nisam nijednu svađu prvi započeo - rekao je Asmin.

- On nije povezivan samo sa Hanom, Draganom i Matorom. Ja isto ovde imam bivše partnere. ne mogu da se ponašam isto ovde gde sam okružeba tim ljudima. Osećam se kao u svin*eraju - rekla je Maja.

Autor: Teodora Mladenović