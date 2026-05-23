METEŽ U EMISIJI: Ivan nipodaštava sva Stanijina dostignuća u Americi, ona ga nazvala iskompleksiranim i neuspešnim: SKROMNA SAM DEVOJKA, NIKAD SE NISAM FRLJALA S... (VIDEO)

U novom izdanju emisije ''Sa mesta splačina'', bili su Stanija Dobrojević, Marko Janjušević Janjuš i Ivan Marinković, koji su progovorili o svom sukobu.

- Zbog čega su Janjuš i Ivan tvoji najveši hejteri? - upitao je Dača.

- Ivan, pre svega. Veliki je ženomrzac. On me toliko ne podnosi da svaku osobu, koja nešto lepo kaže za mene, želi da izmanipuliše i okrene, ili ostrašćeno komentariše. Što se Janjuša tiče, udaraju ga kompleksi. Kad se pomenu plasmani, onda tek dobije nagon da me vređa. Isto tako, ko god mi ne dira porodicu i ne vređa me, sve je rešivo - kazala je Stanija.

- Janjuše, što si huktao na Staniju? - upitao je Dača.

- Ja na sve hukćem. Jedino što je danas moglo da se čuje, jeste raspravica Aneli i Filipa, ovo ostalo je sve zov divljine, dranje i ostalo. Što se tiče Stanije i svih tema, ja se trudim da se što manje mešam u zadnje vreme, to je ono što ja osećam da treba, jer mi neki učesnici vređaju inteligenciju - kazao je Janjuš.

- Šta te nervira kod Stanije? - upitao je Dača.

- Njena teatralnost. Ništa što joj se događa, nije toliko strašno, da se razumemo. Lepo je ona prošla, nije joj se nešto užasno dogodilo da čovek kaže, pa da bude sve tragično - kazao je Janjuš.

- Stanija je rekla da je Janjuš i ja negde najviše komentarišemo od samog početka. Ne, animozitet postoji samo prema načinu na koji predstavlja svoju priču - kazao je Ivan.

- Da, jer si neostvaren muškarac - kazala je Stanija.

- Ne, ja volim žene najviše na svetu i došle su mi glave na neki način. Što se tiče Stanije, osećao sam se juče kao da sam u Americi, kao da sam video ulice, poznate, skroz sam bio u Americi. E, sad, Stanija izbegava da nazove Marka Markovića pravim imenom i kaže kako ga zapravo vidi i šta je on zapravo za nju, da se razumemo. Stanija je rekla da je od Majamija život u Nju Džerziju jeftiniji nekoliko puta. E, ona je prešla tamo gde je život skuplji, a baš u tom trenutku odlučuje da se upozna sa čovekom preko društvenih mreža, odnosno sa Asminom, osobom koja može da joj pomogne. Skapirala je da ne može sama da se izdržava, ali mi nije jasno, ako joj je jasno bilo da ide u skuplji grad, a nema sredstava, što je prelazila tamo?! - kazao je Ivan.

- Mene ovaj Ivan sada napada, jer je neostvaren muškarac, jasno je kao dan. Ja da glumim sponzortušu neću! Učestvovala sam u finansijama sa Asminom i niko ne može da mi kaže da je on mene izdržavao - kazala je Stanija.

- Ti si jedna mrvica u Americi, želiš da dokažeš da si tamo ne znam ko i šta, a zapravo si tri godine bila na Asminovom budžetu, to ne prolazi - kazao je Ivan.

- Ja sam skromna devojka, nikada se s ciframa nisam frljala. Dete sam iz rata i ne pokazujem koliko imam. Korak po korak, gradila sam karijeru u tišini. Mene ponižavaju samo muškarci koji nisu uspeli. Da glumim Asminovu ku*vu i sponzorušu, to ne želim - kazala je Stanija.

