Dejan Dragojević postaje otac! Jovana trudna, stižu rode: Bog mi je poslao najdivnije biće!

Dejan Dragojević, pobednik pete sezone "Zadruge", na mrežama je obelodanio najlepše vesti - uskoro će postati otac!

Naime, Dejan je već dugo u skladnoj emotivnoj vezi sa partnerkom Jovanom Stojanović, koja je u blagoslovenom stanju. Vest o prinovi neizmerno ih je obradovala, a sreću su sada podelili sa celim svetom.

Dragojević je objavio fotografiju na kojoj ljubi trudnički stomak svoje izabranice na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu.

- Još malo i ovaj život počinje da ima smisla. Ovo je toliko prelepo i stresno. Svakog dana se smejemo i gledamo u bebu koja je veličine jabuke i raste ispod stomaka. Sam ovaj moj pogled na Jovanu kao ženu koja nosi naše dete je posebna priča. Žene su toliko jako, žene su nešto najlepše što postoji i to pogotovo u ovom periodu. Uvek sam govorio sve bih dao da se ostvarim kao roditelj sa ženom koja će biti najbolja majka i bog mi je poslao ovo najdivnije biće. Verovao sam da se nismo slučajno sreli i evo dokaz. Na Jutjubu će biti kako je porodica reagovala i naši trudnički dani koji su teži meni nego Jovani, hahah, imam mučnine❤️ Ljubav je ono što nas pokreće i što daje nadu životu. Podrška svim trudnim ženama, majkama, jer ova ljubav prema bebi koja raste je neopisiva, jedva čekam da se Jovana porodi i da uhvatim tu malu rukicu i ljubim nosić - napisao je Dejan, a čestitke su se nizale.

Na redu je svadba

Podsetimo, Dejan je nedavno gostovao na Pinku, u emisiji Sanje Marinković "Magazin in", gde je s gledaocima podelio planove za budućnost.

- Treba da se ženim, posao će mi biti da budem muž. Planiram da se oženim, dugo sam u vezi. Ja sam rekao da ću da povijem leđa da žena ne mora ništa da radi. Ona je profesionalni šminker. Ja sam za to da žena ne treba da radi ništa - pričao je Dragojević.

Takođe, njegova familija nedavno je postala bogatija za još jednog člana, budući da je otac postao njegov rođeni brat David. Dejan je u emisiji "Pitao BiH za druga" na RED TV govorio o tome, te tada priznao da on i Jovana rade na prinovi.

- Mi smo svi razmazili bebu, ali ja sam malo plašljiv i čekam da malo poraste da ja mogu da šetam s njim i da se igram za jedno godinu i po dana. Dete nas je mnogo obradovalo, mislim da će biti najsrećnije dete i najvoljenije. Ja bih voleo da se ostvarim kao otac i uvek kažem Jovani: ''Spremi se, skidaj gaće kad dođem, pa ukoliko se zalepi super'', ali Bog daje decu. Najgore je kad gađaš plodne dane, ali ne ide - ispričao je Dejan Dragojević kroz smeh na RED TV.

Autor: D. T.