STRAHOVAO SAM... Prvi intervju Dejana Dragojevića nakon saznanja da će postati otac: Toliko smo testova za trudnoću iskoristili, čovek odustane, a onda...

Dejan Dragojević, pobednik "Zadruge 5", obelodanio je putem društvenih mreža da će postati otac! Njegova emotivna partnerka Jovana Stojanović u blagoslovenom je stanju, a bivši učesnik Pinkovog rijalitija prvi intervju dao je za Pink.rs.

Kako si se osećao kada si saznao da ćeš postati otac?

- Osećao sam se prelepo, bilo me je strah da možda nije ono da kasni par dana, pa onda opet razočaranje. Ali hvala Bogu, sve je ispalo kako treba!

Kako ti je Jovana saopštila da postoji mogućnost da je trudna?

- To je posebna priča, ali dogodilo se kada sam otišao u Saudijsku Arabiju i to na petak. Nazvala me je i pokazala test, u tom trenutku još Ramazan, a ja udaljen od nje 3000 km. Neopisiv osećaj radosti, zahvalnosti. Čak sam joj rekao: “Nemoj da me sprdaš, znaš da sam na svetom mestu!”. Jer toliko smo testova iskoristili i prosto čovek posle puno pokušaja odustane.

Kako je reagovala porodica?

- Svi su se oduševili, pojedinačno smo im govorili i pokazivali test. Svima je bilo baš drago i svi su se radovali. Ovo je ono što ponovo spaja porodicu i može da bude vreme još lepše provedeno.

Šta Biljana kaže Snajki, da li je savetuje?

- Savetuje je, ali nema boljeg savetnika od mene. Ima mama uvek neke savete, ali ja ne dozvoljavam da se meša bilo ko. Jovana kako se oseća tako funkcioniše, a ja je podržavam.

Da li ste razmišljali o imenima?

- Nismo još, počeli smo sa sređivanjem kuće to nam je mnogo bitnije i sav fokus je tu. Ime ćemo pred kraj, kako god samo da bude živo i zdravo.

Kako vidiš sebe u ulozi oca?

- Šta znam, biću i strog i dobar ali ono šta je sigurno je da ću dati maksimum da to dete bude lepo vaspitano, kulturno i da ne napravi moje greške.

