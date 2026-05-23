Dejan Dragojević sija zbog toga što će postati otac, otkrio da se u njegovom domu spremaju VELIKE PROMENE!

U novom izdanju emisije ''Pitao bih za druga'', pobednik ''Zadruge 5'', Dejan Dragojević, progovorio je o radosnim vestima, koje je danas podelio sa svojim pratiocima na Instagramu.

Naime, njegova devojka i on će se ostvariti u ulozi roditelja, te je impresije zbog toga podelio sa voditeljskim parom Anastasijom Buđić i Stefanom Miloševićem Pandom.

Dejane, čestitamo ti, kakvi su prvi utisci?

- Pozdrav svima, hvala vam na čestitkama. Mogu da pričam sad. Mi smo saznali ranije, ali smo sada rešili da objavimo. Jovani je veliki stomak, pa ne možemo ni da krijemo. Odlučili smo danas da objavimo. Kod mene nije bilo ''pljuni, pa poliži'', već je ''metak precizan''.

Kakvo je stanje u tvojoj kući zbog prelepih vesti?

- Svi su presrećni, ne mogu da dočekaju da beba dođe. Mi paralelno sređujemo i kuću. S majstorima sam stalno, treba tu dosta da se radi na opremanju i spremanju.

Kakve su impresije bile kada si prvi put saznao da je Jovana trudna?

- Nismo u isto vreme saznali. Ona je saznala, pa mi javila. Tada sam bio u Saudijskoj Arabiji. Zazvonio mi je telefon, ona mi je mahala testom i rekla mi je da je trudna. Hiljadu stvari mi je prošlo kroz glavu, nisam odmah mogao da poverujem. Kada je betu uradila, to je bio znak da je trudna. Mnogo emocija sam osećao. Bilo je prelepo, ali sam to saznao na svetom mestu, što je po mom mišljenju najlepše što sam osetio. Jedva čekam da vidim te ručice, mali nosić... Jedva čekam, koji kog pol da bude beba, ja ću biti presrećan.

