Rat do istrebljenja: Sofija i Terza urliču jedno na drugo, žestok sukob ne sluti na kraj! (VIDEO)

Brutalan početak Igre istine!

U toku je "Igra istine", a prvo pitanje je Milena Kačavenda postavila Borislavu Terziću Terzi, a od njega je želela da sazna šta se desilo nakon radija između njega i Sofije Janićijević.

- Svađamo se dva dana. Ona kaže da je uodim, a nije svesna kako mi vređa porodicu. Danas mi je pretila da ću da budem overen. Ona meni kad kaže da mi j*be sve što ima da li to znači da mi j*be i dete? - govorio je Terza.

- Da li ti znači da ti meni kuče i tatu? - dodala je ona.

- Ja nikad nisam to spomenuo nego samo majku. Od danas ćeš da prestaneš da me provilačiš. Ti meni ljubomorišeš, a mene boli k*rac - rekao je on.

- Molim te da me ne uhodiš - poručila je Sofija.

- Fore si pokupila od Stanije - rekao je Terza.

Terza je nakon toga pitao Dušicu Đokić da li je negde igrala sa Aleksandrom Nikolić i da li je radila masaže sa završnicom.

- Ma kakve završnice? Igrala sam čašu i krila, ali ne ples u krilu nego krila koja se kače za vrat. Ja ne znam ko bi bio lud tako nešto da radi? Ja Aleksandru ne znam sa igranja nego znam kad je po mojoj sestri slala stvari. Ja nisam htela da kanalim svoj sestru, ali kad je Milosava rekla za moju sestru... Moja Ivana je ponela neki kofer njen, došla je kod mene... Moja sestra jeste radila sa njom i tako je znam i posle toga sam je videla još par puta. Što se tiče masaža to nema veze sa vezom i to stvarno nije istina jer sam ja svaki put u 15 do 5 išla tamo - govorila je Dušica.

Autor: A. Nikolić