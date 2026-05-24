Takmičari jedni druge raskrinkali do srži: Igra istine otkrila mnoge tajne, maske pale brže nego ikad! (VIDEO)

Šok!

Noć iza nas obeležila je ''Igra Istine'', a na samom početku Milena Kačavenda postavila Borislavu Terziću Terzi, a od njega je želela da sazna šta se desilo nakon radija između njega i Sofije Janićijević.

- Svađamo se dva dana. Ona kaže da je uodim, a nije svesna kako mi vređa porodicu. Danas mi je pretila da ću da budem overen. Ona meni kad kaže da mi j*be sve što ima da li to znači da mi j*be i dete? - govorio je Terza.

- Da li ti znači da ti meni kuče i tatu? - dodala je ona.

- Ja nikad nisam to spomenuo nego samo majku. Od danas ćeš da prestaneš da me provilačiš. Ti meni ljubomorišeš, a mene boli k*rac - rekao je on.

Tokom "Igre istine" Dušica Đokić pitala je Milosavu Pravilović zbog čega je rekla da je ona radila u Tetovu.

- Ja sam samo rekla da je ona tamo radila jer morališe, a ne polazi od sebe - rekla je Milosava.

- Ljudi pričaju da je ona držala javnu kuću i da si ti bila u njoj - umešao se Uroš.

Tokom "Igre istine" došlo je do žestoke svađe između Milene Kačavende i Aleksandre Jakšić.

- Šta me napadaš k*ravo? Idi se valjaj sa Asminom i sapunjaj sa Filipom - urlala je Milena.

- Što si ljubomorna? - dodala je Dušica.

- Zbog pogleda u budućnost. J*bem ja tebe u usta dr*ljetino. OBrati se u kamere tati, a Asmin Durdžić ti je tamo - rekla je Kačavenda.

Tokom "Igre istine" Viktor je pitao Aneli Ahmić da objasni svoj trenutni odnos sa Filipom Đukićem.

- Danas je ponovo rekao svoje mišlje. Mi normalno pričamo, bio je na krevetu danas, ali bez intimiziranja. Ja ne želim da budem nečija kombinacija. Imam pitanje za Milenu, zašto misliš da je produžena izolacija? Da li misliš da gledaoci vole da vas gledaju? - pitala je Aneli.

- Ne mislim da je jer smo se zaj*bavali. Mislim da jesmo interesantni. Mi nemamo nikakvu komunikaciju, reč nismo progovorili, ali kakav nam je odnos bio ranije i kako on reaguje kad god sam podignuta za stolom i sve van lajva i van emisija grokće. Mislim da daju vreme da uđemo u sukob ili raspravu, a da smo zbog toga interesantni - pričala je Milena, a onda pitala Boginju u kakvim je odnosima sa Anđelom i Stanijom.

Tokom "Igre istine" Miki Dudić pitao je Staniju Dobojević o troškovima koje je imala sa Asminom Durdžićem i da li bi smela da ide na poligraf kako bi dokazala svoju istinu.

- Naravno, bez problema. Ja se nikad nisam prljala ciframa i brendovima. Ja sam skromna devojka, dete iz rata, uspeh sam gradila stepenik po stepenik, a sad zbog Asmina moram da iznosim cifre i to je bruka i sramota. Samo se pitam šta bi bilo da sam pristala da se udam za njega. On je jedan veliki klošar, samo da se prebacimo na Srbiju i da se mi koljemo za 1000 evra, pa to je bruka i sramota. On je pokušao da ovim ciframa ispadne veliki kod baba. Ja ne smem mojoj babi da kažem koliko košta moj stan, ali on ne zna da ovo gledaju uspešni ljudi i da se on klošari za 4000 - govorila je Stanija, a onda pitala Filipa da li će da se uozbilji i bude muškarac koji će da stane iza Aneli.

Tokom "Igre istine" Ivan Marinković postavio je pitanje Danilu Dači Virijevću zbog iznenadne promene u odnosu sa Milenom Kačavendom i zakopavanja ratnih sekira.

- Koliko si mizeran od 1 do 10? - pitao je Ivan.

- Nikad nisam rekla da je Kačavenda loš čovek. Mi ćemo da vodimo radio do kraja, nikad ga nećeš uzeti. Ivane, ti imaš 50 godina, a ja 20 i treba mene da pustiš da odgovorim. Meni to nije toliko mizerno kao kad ti neko kaže da ti j*be mrtvu majku, a onda sa njim sediš na garnituri - govorio je Dača.

Mina Vrbaški govorila je na "Igri istine" o svom odnosu sa Viktorom, a onda postavila pitanje Staniji Dobrojević.

- Zajedno smo i nismo. Nemamo dogovor. Svoje rasprave vodi on, isto i ja. Gledamo da se vratimo na početak, da se izolujemo i sve što smo radili na početku da radimo sad. Pitanje za Staniju, navedi mi sve socijalne slučajeve muškarce i žene - govorila je Mina.

- To je neko ko omalovažava tuđ uspeh jer ima kompleks jer nije uspeo - rekla je Stanija.

Autor: N.P.