POMIRILI SE KRISTINA I KRISTIJAN: Oglasili se sa Ostroga, imaju prelep povod, nasmejani drže sinove u rukama! (FOTO)

Javnost je dugo brujala o rastanku Kristine Spalević i Kristijana Golubovića, a njih dvoje su sada ponovo zajedno. Oni su zakopali ratne sekire na manastiru Ostrog, gde su došli povodom krštenja sinova.

- Danas smo krstili sinove, Kirila i Konstantina. Nije bilo savršeno. Bilo je umora, tenzije, emocija, nesporazuma, hiljadu misli u glavi i još više stvari na srcu. Ali bilo je nešto mnogo veće od svega toga. Na dan Svetih Ćirila (Kirila) i Metodija, a da to nisam ni znala unapred, moja deca su primila krštenje pod Ostrogom. I u tom trenutku sam shvatila da postoje stvari koje su jače od ljudskog haosa, ega, rasprava. Dok sam ih gledala, male i nevine, imala sam osećaj da je sve stalo na sekund. Da više nije važno ko je bio u pravu. Ko je šta rekao. Ko je zakasnio. Ko je napravio tenziju. Samo oni. Njihove male ručice. Njihova imena izgovorena pred Bogom. I moja tiha molitva da ih život sačuva od svega, od čega mene nije. Shvatila sam danas koliko majčinstvo promeni čoveka. Nekada sam mislila da su najveće stvari ljubavi, strasti, pobede, dokazivanja… A danas znam da je najveća stvar na svetu trenutak kada stojiš pored svoje dece i osećaš da bi dao ceo sebe samo da oni budu dobro. Slava Bogu i Sv. Vasiliju Ostroškom, za poziv, za otvoren put, ovo nije bilo planirano, samo se desilo, baš kako treba - napisala je Kristina Spalević uz slika sa krštenja.

Sudbinski susret

Podsetimo, priča ovog para počela je u rijalitiju, a njihova ljubav izdržala je sve pritiske. Odmah na ulasku u Belu kuću upoznala je prvo Kristijana Golubovića ne sluteći da će joj taj susret promeniti sudbinu.

Kristijan ju je kao pravi džentlmen sačekao kada je izašla iz automobila i poneo joj kofere. Kristina se predstavila kao pevačica koja je došla da promoviše lik i delo.

Autor: M.K.