Dušica Jakovljević zablistala u studiju: Haljina kao iz bajke, a voditeljka u nikad boljoj formi, oko vrata sija skupocena ogrlica (FOTO)

Svi pogledi uprti u nju večeras!

Na televiziji Pink emituje se specijalna emisija, a voditeljka Dušica Jakovljević iz studija će komentarisati sva aktuelna dešavanja iz "Elite" koja su u nedelji iza nas tresla ceo region.

Dušica je večeras zablistala u studiju u elegantnoj haljini sa cirkonima koja je istakla njenu vitku figuru i ostavila gledaoce bez daha svojom pojavom.

Dušica Jakovljević jedno je od zaštitnih lica ružičaste televizije. Voditeljka je godinama neko ko radi rijaliti formate, a iza sebe ima bogatu biografiju koju ne ističe često u javnosti.

Dušica Jakovljević, rođena 14. novembra 1981. godine u Beogradu. Kao novinarka i TV voditeljka, Dušica je postala prepoznatljivo lice u domaćoj medijskoj industriji, stekavši poštovanje i popularnost među gledaocima. Njena sposobnost da se poveže sa publikom, kao i njen profesionalizam učinili su je jednom od najcenjenijih ličnosti u svetu srpskih medija.

Od malih nogu, Dušica je pokazivala interesovanje za umetnost, učestvujući u časovima balta i pevanja, kao i u horu Kolibri. Međutim, njena strast prema umetnosti ubrzo je prerasla u interesovanje za glumu, što ju je odvelo u Pozorište “Boško Buha”.

Autor: Pink.rs