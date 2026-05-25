Svojim postupcima pokazuje da je loša majka: Bebica rešava enigme u Lukinoj i Anitinoj vezi, Filipu skinuo masku, pa iznenadio jednim detaljem! (VIDEO)

Razotkrivanje!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Nenada Macanovića Bebicu koji je progovorio o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Šta se dešava u kući, kakvo je stanje? - glasilo je pitanje.

- Svaki put kao pred kraj, borba, alarmantno stanje. Aniti je ovo bio cilj i ostvarilča ga je. Luka tek sad postaje svestan, kasno je počeo o svemu da razmišlja. Imamo tu i Aneli koja je njegova buvša verenica, ispostavilo se da je imao emocije prema njoj. Za njegov plač, nije bezveze postavljeno pitanje Aneli. Mbnogo je tu slučajnosti da on zaplače, zapeva...Oni su bukvalno zamenjeni parovi. Mislim da je sujeta da nešto uništiš jer si nesrećan. Znaš koliko bi njih zanimalo da komenatrišu ako su srećni. Oni sami ovde prave svađe i tenzije. Ne mogu da provalim zašto im je Dača toliki problem, a ja ih surovije komentarišem. Ne mogu da verujem da je to ljubav - rekao je Bebica.

- Rekao si da Luku makar jedan posto muči da li je Filip otac - glasila je konotacija.

- Meni bi bilo u glavi da je možda i on otac zbog celog sleda događaja. Meni je u tom trenutku bilo to u glavi i normalno je da ti je to u glavi. Non stop potencira trudnoći i da je ugrožavamo - rekao je Bebica.

- Kao kommentarišeš Filipa Đukića i Aneli? - upitao je Darko.

- Ja sam rekao da je on folirant. Ta vadilica oko njegovog stava nije ga prekšio, ali da kontrolišeš emocije sa osobom s kojom si 24 časa, to ne znam kako može da se kontroliše. Njemu je o samo vadilca, Ena Čolić ima dete, Anita isto. Ako ti nećeš onda se sklanjaš. Logićno mi je ako ima neke emocije da će ući u vezu. Ona svojim postupcima pokazuje da je loša majka - objasnio je Bebica.

- Koliko te intigrira priča o Dušici? - pitao je Darko.

- Ništa mi nije novo, to je samo još jedan klub i lokacija gde je mogla da igra. Luks je prokomentarisao da je valjda njen neki dečko zbog nje završio u zatvoru baš zbog toga - rekao je Bebica.

Autor: Teodora Mladenović