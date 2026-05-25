Maja napravila Asminu scene zbog Stanije, on njoj priredio HAOS zbog Cara, pa joj POBACAO LEMURE! Alibaba pokušao da RASKINE, a ona mu napravila KARAMBOL!

Nema mira sa njih dvoje.

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održana je specijalna emisija, sa voditeljima Dušicom Jakovljević i Darkom Tanasijevićem. Tokom emisije dožlo je do žestokog verbalnog okršaja između ljubavnog para Maje Marinković i Asmina Durdžića, a sve je krenulo od intervjua sa Darkom.

- Kaže Asmin da se Maja prosvetlila i produhovila od kad je otkucala ta 30 godina. Šta se promenilo? - pitao je Darko Maju.

- Ispoštovali su me više nego što sam očekivala i zaslužila, ali to sam ja. Ništa se nije promenilo. Ja sam to što jesam, ali neke stvari treba korigovati. Juče je bila banalna situacija. Ja sam čapnula malo od Terze, pa sam mu rekla da možda i ne mora da sprema. Tenzična je situacija. Nije sve okej, ne mogu da te lažem. Komunikacija ne može, on je sa mnom u vezi! Kad se on isvađa onda negativnu energiju prenosi na mene. Stanija je za moj pojam u svemu kontradiktorna. Ja nisam videla da nekoga komentarišu na način na koji nas komentarišu, nama se meri sve. Sve što je ona pričala imala je totalnu kontradiktornost. Njihov odnos treba da se raspravi, ali on j e u vezi - rekla je Maja.

- Jesi li sigurna da on nema emocije prema njoj? - pitao je Darko.

- Da! Ako nešto treba da se desi ja ne mogu da utičem na to. On je imao priliku sedam meseci da radi šta hoće, ali on je svo to vreme mene osvajao. Stanija kad je ušla rekla je da ne želi komunikaciju sa njim van crnog stola, ali onda u Odabranima onaj razgovor je meni dao da pomislim da ipak bi. On se odlučio za mene. Imam nesigurnost jer je on vrao i nju i Aneli, nekako je švaler i mislim da će biti i sad tako - rekla je Maja.

- Kako komentarišeš dešavanja između Aneli i Filipa? - pitao je Darko.

- Ja protiv tog odnosa nemam ništa, Aneli ima pravo da nastavi život i ima partnera. Filip je malo nerealan. Aneli ispada sad klasična kombinacija. Ako postoji neka vrsta emocije šta je tu toliko strašno. Ako nećeš da ozvaničiš nešto zašto daješ pristup. Aneli je iskrenija, a on se malo folira. Ja sa Filipom nemam komunikaciju od 13. januara, zaista me ne interesuje. Ja sam se naljutila jer me izdao kao čoveka i drugaricu. Ja njega doživljavam kao foliranta! - rekla je Maja.

Nakon Maje, sa Darkom je porazgovarao i Asmin.

- Ko ti više smeta sada u kući Stanija ili Aneli? - pitao je Darko.

- Meni smetaju laži. Sa Aneli imam dete i to ima drugu težinu. Ja Staniju ne prepoznajem, mogao sam dati ruku da ona neće slagati. Nisam očekivao da ću sa njom imati sukob. U petak nije plakala zbog mene nego kad je nemoćna i demanovana. Svaki dan mogu da je dovodim do suza. Nisam očekivao da će ovoliko da laže. Ona sa mnom nije potrošila jedan euro. Njeni troškovi su 2.700, stan i auto 1.600 i osiguranje 400 dolara. Njeni troškovi su do četiri, pet hiljada kakvih 10.000 dolara. Ja ne bih dozvolio da devojka sa mnom plati piće - izneo je Asmin.

- Rekao si da te je razočarala. Da nema kamera šta bi ti ovako nasamo posle vaših života pitao Staniju? - pitao je Darko.

- Ne znam šta bih je pitao. Možda bih je pitao samo da li ju je sramota. Ja sam tebi pričao da se sa njom neću pomiriti. Ona se bavila tim sajtom i pre mene, ja sam joj zabranio jer me je sramota. Ona pre mene nije živela u Majamiju, a kako sam ušao u njen život ona je stalno bila tamo. Ona zaradi u Srbiji pa tamo troši. Ona je više živela u Srbiji nego u Americi. Nisam očekivao da će toliko lagati. - rekao je Asmin.

- Što te intigrira Majina nepotpisana čestitka? - upitao je Darko.

- Možda je Taki, možda neko ko je u njuu zaljubljen, neki bivši. Mene Car ne zanima i ne plašim ga se. On i ja ćemo rešiti problem ako ga imamo. Ta čestitka je kao neki fejk profil. Ja znam kako moji razmišljaju i bili bi bolesni kada bi ovo podržavali. Želim od svoga oca da je ne ponižava. Ne mora on da podržava ali ne sme da pljuje, kao što ne bih voleo da Taki pljuje - rekao je Asmin.

Nakon završenog intervjua sa Darkom Tanasijevićem, Asmin Durdžić morao je i ovaj put da preda ceo izveštaj Maji Marinković.

- Šta si pričao? Prvo pitanje, polako. Moraš da znaš pitanje - započela je Maja.

- Prvo pitanje je bilo kako si, rekao sam da sam se naspavao i da se osećam prelepo od kako se ponašam kao gospodin. Onda za Staniju i račune - rekao je Asmin.

- Kako je pitanje glasilo? - nastavila je Maja.

- Rekao je da sam ćutao i da sam posle ušao u sukobe. Rekao sam da nemam snage i da sam iscrpljen, da srozavam svoj ugled. Rekao sam da nije plakala zbog mene nego je uhvaćena u laži i nemoćna je. Rekao sam da nisam očekivao da će toliko da laže. Pitao je šta bih je puitao napolju bez kamera. Ne osećam uopšte potrebu da sa njom pričam. Pitao bih je da li ju je sramota - rekao je Asmin.

- To si rekao da bi je pitao? Evo je bih pitala Filipa Cara da li ga je sramota, neka se oglasi - rekla je Maja.

- Ajde beži tamo, idem da pravim palačine. Mrš, praviš lažne klipove - rekao je Asmin.

- Onda je bila tema čestitka da li ju je Taki napisao ili Filip Car. Rekao sam da me on ne zanima i da se pokazao svojim postupcima da je smešan - rekao je Asmin.

- A toga se sećaš koncizno - rekla je Maja.

- Posle me je pitao za poklone, Mustafu - nastavio je Asmin.

- Za to me boli k*rac - dodala je Maja.

- Rekao sam da Mustafa nije podržavao nijednu moju vezu - rekao je Asmin.

Oni su vrlo brzo ušli u još žešći i oštriji sukob.

- Imaćeš najveće blamove u životu. Bolje se skloni od mene, imaš minut. Brojim do šezdeset - rekao je Asmin.

- Kome ćeš ti da postavljaš pitanja - nastavila je Maja.

- Ti si najveći blam u naciji. Zvala si ga 20 puta od doktora. Ajde dokaži da nisi - rekao je Asmin.

- Nisam - rekla je Maja.

- Je l' ona naručivala pesme za Filipa Cara? - pitao je Asmin Uroša.

- U majku se kunem, rekla mi je. Okuj me care, Aja Sofija. Rekla mi je da idem kod pevača i da naručim pesmu. Kad se kunem u majku onda ne lažem - rekao je Uroš.

- A ti ćeš sad da vidiš za ovo. Izađi napolje iz pušione dok nisam napravila haos - rekla je Maja.

Nakon silnih svađa Asmina Durdžića i Maje Marinković, usledila je još jedna njihova rasprava u nizu.

- Ajde da me izmasiraš, kičma me boli. Tvoje na*rkano ponašanje me ne zanima. Hoću da me izmasiraš, cela sam se ušinila - rekla je Maja.

- Za sve u šest ujutru donosim odluku. Dosta mi je više ponižavanja - rekao je Asmin.

- Kakvu odluku? Hoćeš da ti napravim kataklizmu godine? Pun mi je k*rac tvojih lažnih frka. Je l' ti jasno debilu? Ti si za mene mala beba. Nemoj da za dva minuta šetaš ovde kao Filip Višnjić - pitala je Maja.

- Neću da te izmasiram. Sad neću. Ko si ti da mi naređuješ šta ću ja i kada moram? Neću ništa da ti radim. Nek te masira Murat. Pun mi je k*rac tvojih ponižavanja - rekao je Asmin.

- Bravo Majo, odma kreni, masaža. Šta si se poturio keru, hoćeš da je*beš rijaliti zvezde, da budeš sa starletama, masiraj kerino. Sad si u depresiji - ubacila se Aneli.

Maja Marinković i Asmin Durdžić su se žestoko sukobili u spavaćoj sobi zbog čega je obezbeđenje odmah reagovalo.

- Uhodiš me! Je l' tebe pali ponižavanje? Mene veza s tobom ne zanima. Ja ne volim to, možeš da budeš dama samo, a jedino si monstrum. Svaku emisiju tebe štitim, e više neću, sad sebe perem! Sad ću da ti pobacam ovo od Filipa Cara! Ne zanima me Stanija, ne zanima me Aneli, ali ni ti! - vikao je Asmin.

- Slušaj smeće jedno - rekla je Maja.

- Ti upravo moliš jedno smeće da bude sa tobom u vezi - rekao je Asmin.

- Videćeš jajaro, slinice! - govorila je Maja.

Maja Marinković i Asmin Durdžić nastavili su sa svojim prepucavanjima i ponižavanjima.

- Molio si i pio iz posudice za kera. Bio si Leo šest meseci - rekla je Maja.

- Ali više nisam. Jeis li ti zvala Janjuša upomoć? Pitam te! Ajde m*š u izolaciju. Do kraja ćeš biti moj najveći ker! Ajde m*š sa očiju - rekao je Asmin.

- Beograd je za tebe metropola! - vikala je Maja.

Nakon haosa i neviđenje svađe koju su vodili celu noć, Maja Marinković i Asmin Durdžić pokušali su da smire tenzije u pušionici. Dok je obezbeđenje sve vreme bilo uz njih. Asmin je ovom prilikom pokušao da stavi tačku na njihov odnos, ali mu Maja to nije dozvolila.

- Kad izađemo napolje ti na svoju stranu, ja na svoju, meni ovo napolju ne treba - rekao je Asmin.

- Sad tako pričaš? Ti imaš samo jedan put kad izađeš, ka meni - navela je Maja.

- Što si rekla da ćeš mi iskopati oči - rekao je Asmin.

- Ja to rekla? Ne, to si rekao ti meni - rekla je Maja.

- Ne želim ti zlo, ne želim da se blamiraš, svaki put pop*šam svoj stav zbog tebe.... Da si neko drugi j*bao bih ti mamu, ne bi znala gde udaraš glavom - rekao je Asmin.

Nakon višesatne svađe, obračuna, uvreda i pomirenja, Maja Marinković i Asmin Durdžić napokon su legli u krevet. A onda je usledio drugi deo njihovog akcijanja, ovoga puta, u pitanju je bio onaj ljubavni.

Oni su se prepustili strastima ispod jorgan planine, pa je sve pucalo od njihovih uzavrelih želja i potreba.

Maja i Asmin su pravili toliku buku, da su se Mina i Viktor probudili i gledali ih, ali njima to nije smetalo da nastave tačno tamo gde su stali. Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Autor: R.L.