Stanija se totalno razočarala u svoju bivšu PR-ku Tamaru, Aneli ubeđena da je Filip LUD ZA NJOM, Kačavenda ima pakleni plan za totalno uništenje Janjuša!

Burna noć iza nas!

Tokom prethodne noći održana je emisija "Elita specijal", a vodili su je Dušica Jakovljević i Darko Tanasijević. Darko je obavio intervjue sa pojedinim učesnicima o svim aktuelnim temama. Prva je na razgovor stigla Stanija Dobrojević.

- Kakva ti je bila ova nedelja sa Asminom? - pitao je Darko.

- Bilo je svega ove nedelje, od udaranja na bivšeg dečka, do cifri, pa i do toga što je bilo sa Anitom. Mene je on izdao zbog rijalitija, izvarao me sa drugima. I ona je želela da uzme to moje. Oni se tamo vesele sa trubačima, a ja sama na doku. Ja se stoički nosim, dok bi se neko drugi raspao i plakao. Ovo je prestrašno s čim se nosim ovde. Ja moram nakon 20 godina postojanja da se frljam sa nekim ciframa, a svi znaju koliko je meni porodica važna. Blam me što moram da stojim tu i da pred nacijom pričam o ciframa i uplatnicama. Ja sam neko ko je imao pa nema, ja sam dete iz rata. Ja se bavim i humanitarnim radom, a on to sve zna i doveo me do situacije - pričala je Stanija dok su Majini baloni leteli ka nebu.

- Je l' ovo shvataš kao provokaciju? Šta bi im ti poželela? - pitao je Darko-

- Ono što i oni sebi. Došla je i ona u klub, kako kaže baba koja je ušla u četvrtu deceniju - rekla je Stanija kroz smeh.

- Ko se udružuje da bi tebe ukanalio? - pitao je Darko.

- To je jedan ozbiljan lanac! Tu su Luka, Janjuš, Ivan, Anita... Ja mislim da mene Luka ne bi nikad ni vređao, već bi imao sa mnom relaciju drugarsku, ali ga Anita huška. Ja sam čula da mu je majka tekstopisac, a otac ozbiljan čovek, a on je onda ispao dileja od takvih roditelja. Ona mi je najveće dno u kući iako je zastupa moja bivša zastupnica. Postoji neki folder o kom oni pričaju. Moguće je da ona ima skrinove gde se spominju moji bivši momci. Jedan dečko mi je ukrao laptop... Nema tu neka težina koju oni hoće da naprave. To je ružno i to govori o njoj. Deset godina se družimo, a njih je upoznala skoro. To je isto kao Asmin koji zna nešto malo, pa onda dodaje kao sad kod Marka da ga što više degradira. Na šta je Taša spala da spava sa Urošem u krevetu. Na prvom mestu su obraz i kodeksi, pa tek onda novac. Ona je takva kad stane iza nekog, cela se da! Ovo se neće završiti ove sezone - rekla je Stanija.

Voditelj Darko Tanasijević u novi deo imanja ugostio je Anđela Rankovića koji je progovorio o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Stanija je vrlo prepoznala kada si je odbranio u petak što je prokomentarisala sa Dačom i da si ti jedina osoba koja ju je odbranila za crnim stolom. Šta ti tu govori? - glasilo je pitanje.

- Drago mi je zbog toga. Ušla je ovde, vodi bitke i vodiće ih do kraja. Osetio sam potrebu da dokažem ljudima kolikoi njih dvoje nemaju osećaja kada su oni u pitanju. Nerealno je da pričaš takve stvari i da niko o tome ne razmišlja. Zahvalila mi se, rekla je evo bambi za tebe. Mnogo nam je opuštenije i drugačije. - odgovorio je Anđelo.

- Proteklih dana je bilo turbulentno, ulazio si u sukob sa Lukom i Anitom - nastavio je Darko.

- Kako se bliži kraj, pratim šta pričaju. Anita je rekla da će sa svima da uđe u raspravu. Ne ide joj po loju kao u sedmici, ne ide joj onako kako je zamišljala. Dobija pitanja koja je sama napravila. Dodatno joj to izaziva revolt kada vidi da su drugi ljudi istaknutiji po boljim stvarima. Jednom je bila pozitivna anketa, bio sam prvi ja, Anita druga i Filip treća. Ona je rekla eto tako će biti i na kraju, a sada joj sve to smeta. Budi se u njima pakosan takničarski duh - rekao je Anđelo.

- Kako komentarišeš Lukine suze, šta njega to sustiže? - pitao je Luka.

- Bebica je rekao da ima veze sa onim pitanjem Aneli i Filipa. Bebica ima lepo rezonovanje nekih stvari. Shvatio je da je nemoćan, da ne zna kako da ishendluje. Trpeće i ćutaće sve dok je ona trudna. Videli smo da oni ne funkcionišu zajedno. Ona voli samo sebe, gleda samo sebe, ima takvu narav da mora da bude sve po njenom, ne zanima je ni šta joj majka govori. Zato su bile one suze jer je nemoćan. Ona za svakog misli da se okreće protiv nje, to je mislila i za mene u sedmici. On će trpeti sve to dok se ona ne porodi. Biće ozbiljan cirkus. Čeka ga ovo pa puta sto. Onog trenutka kada se bude porodila, njega čeka pakao. Nega ka, to mu je za sve. Biće sto puta gore jer on sve ovo vreme drži u sebi. Ona će mu pratiti svaki njegov korak. Neće moći da ide on ka kraju sveta, ili će morati svaki sekund da joj ispriča - objasnio je Anđelo.

Anđelo Ranković prepričao je Staniji Dobrojević detalje razgovora sa Darkom Tanasijevićem, a onda su odlučili u kom smeru će dalje teći njihov odnos.

- Ja sam rekao da je mnogo opuštenije i bolje. Više pričamo sad. Ona je ušla imala je svoje bitke, ja svoje ratove, sad nam je mnogo opuštenije - prpričavao je Anđelo.

- Ja mislim ovo, produžetak izolacije je jer se svaka sitnica prati. I tamo u hotelu kako izgleda sve, možda bi trebalo da se produži. Ja sam tebe odvojila i kao druga, a onda si izjavio ono na nominacijama i umrtvio si se. Ja više nemam pravo da odreagujem i ishisterišem. Ti meni deluješ ubijeno. Ja odem tamo, pogledam te, a ti sediš utučen. Nema energije i osmeha - rekla je Stanija.

- Istrošio sam se, umorio sam se. Imamo da pričamo o milion stvari, tek smo se upoznali - rekao je Anđelo.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli Ahmić o njenom odnosu sa Filipom Đukićem.

- Šta se dešava trenutno sa tobom i Filipom? - pitao je Darko.

- Ne bih ga uzela za omiljenog, imam ja svoje principe. Kod mene i Filipa se nikad ne zna kad ćemo se posvađati, ne želim tu negativnu energiju. On je posle radija prišao jer sam se ja bila nadurila. Filip se naljutio što sam izabrala Sofiju. On ima svoj stav, nekako je izričit. Kao da je smekšao. U dubini mu je samo ostalo to u glavi da ponavlja, ali ne misli on to toliko. Njemu se oči ukose od sreće, ne mogu ni da objasnim. Ja njega pecnem malo, ali men niko ne može ubediti da mu nisam sve bliža. Mi ćemo se ovako družiti, vreme ćemo provoditi kako se potrefi, ništa forsirano. Ja tvrdim da on ima osećanje prema meni, ali ga to koči. On se sad odvaja, vidim ja sve. Totalno je drugi Filip kad se sa mnom zeza i priča - rekla je Aneli.

- Zar ne misliš da vaše zbližavanje može da mu pobije stav koji ima? - pitao je Darko.

- Može, ja sam ubeđena da može. On bi pop*zdeo da ja izaberem novu omiljenu osobu, a da to nije on. Daj Bože da ne bude ta opcija jer bi se naljutio, a ako ga uzmem. Mnogi ljudi utičnu na nas, pa i klip kad se pusti jer on mora da ponovi svoj stav i ja se onda naljutim.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Daču Virijevića koji je progovorio o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Kako komentarišeš sva ta zbivanja? - pitao je Darko.

- Njihov cilj, od kako su stupili u vezu, ušli su u vezu u inat. Meni oni nisu glavni akteri nego, Aneli, Stanija i Asmin. Zamisli ti imaš 40 godina i od prvog dana praviš dete devojci od 23 godine, a ne znaš ništa o njoj, njenoj porodici. Setimo se kada je rekao Aniti da idu da se kecaju ispred Aneli. On je hteo da tera inat Aneli. To su dva čoveka koji su spremni na sve. Njega ubija sujeta zbog Filipa. Oni gledaju komentare, pitanja gledalaca, kako će se to u narodu plasirati. Kada im to ne odgovara bojkotuju emisiju. Oni su besno cepali one transparente. Luka je nju doveo do ovoga. Kakav si ti čovek koji ideš da pevaš Anelinu pesmu? Šta tebe zanima Filip i Aneli? On je plakao zbog tog Filipa, a sad kao da on pobedi. Ja ih najmanje komentarišem, a oni neće da napadnu Anđela i Aneli - rekao je Dača.

- Je l' oni tebe pokušavaju da cenzurišu u radiju? - pitao je Darko.

- Ne mislim da je Luka i dalje ludo zaljubljen u Aneli, već ima neku sujetu. Oni hoće da saseku istinu pa upadaju u radio. On ne može njoj ništa da kaže. On neće da bude taj koji smiruje trudnice, e onda je lakše na mene da se istrese. On je napravio dete osobi koju ne poznaje. On ne zna za njene afere u hotelu Bajaderi, za Relju, da je htela i sa Matorom da pravi dete i da je bila u braku sa njom - rekao je Dača.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Lukom Vujovićem o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Video sam da komentarišu da se kajem što je Anita trudna, ali ne. Meni više ništa nije smešno, ne mogu da bacim na šalu kad neko nešto kaže jer to Anitu povredi. Gledam kako da reagujem da Anita ne reaguje žusto. Ona je tražila da se ja ne palim da ona ima potrebu da se vređa. Ona se milion puta i našali, ali njoj jedne nedelje prekipi kad bude da previše. Dača spinuje priču! Teodora pravi spletku da ja gledam Aneli. Njihova akcija može da bude uspešna ako imaju reakciju - rekao je Luka, pa se osvrnuo na Anitino cepanje Dačinih plakata.

- Anita je to uradila, mene to ne zanima. On je nju u radiju provociorao da je ona ljubomorna na Filipa, a ja zbog Aneli - rekao je Luka.

- Kako može da ti bude simpatian odnos tvoje bivše verenice i starog druga iz detinjstva? - pitao je Darko.

- Nemam trunku emocije! Prošlo je pet meseci, više nemam nikakve emocije. Posle naše veze Aneli je nastavila, bio je tu hotel, bio je tu Janjuš - pričao je Luka.

- Ja sam prvo odlepio za Stanijom pre sedam dana, a sad odjednom za Aneli. Ajde odluči se više za kim sam odlepio. Mi ne znamo da je Filip spavao kod Aneli. Anita poludi onda a nije se od mene odvojila. On isto u radiju potegne temu koja nije na novinarima, na konto čega - rekao je Luka.

- Kako komentarišeš što veliki deo misli da vi koristite Anitinu trudnoću? - pitao je Darko.

- Ne, to je van svake pameti. Zamisli kad bebica kaže da veruje Teodori sto posto. Teodora je preokrenula priču da sam ja dva puta nastavljao pesmu Aneli. Mislim da Bebica sve svesno radi, ispod jorgana se sve dogovara. Daća ima pravo da kaže šta hoće. Ja sam kriv za većinu svađa. Ako Anita ima potrebu da uzvrati zašto ja ulećem da ga vređam. Od danas menjam sve, više ne ulećem - rekao je Luka.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Anitu Stanojlović koja je progovorila o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Što dolazi do problema? - započeo je Darko.

- Možda zato što smo se povukli, ne znaju šta se dešava. Imam problem najviše sa Dačom i Teodorom i ljudima sa početka. Dača verovatno ne zna šta se dešava u rehabu pa spletkari - odgovorila je Anita.

- Kako komentarišeš što pričaju da te Luka izlaže stresu i da te dodatno potpaljuje? - upitao je Darko.

- Luka je taj koji meni priča sa strane da to ne radim, da se smejem. Nisam poput njega, on bi to voleo ali ja ne mogu. On me malo više iznerira kada ustanem da pričam - rekla je Anita.

- Kako komentarišeš njegove suze? - pitao je Darko.

- Mislim da mu je stvarno teško. Nije bio u ovakvoj situaciji da se neko ponaša tako prema njegovoj ženi, ovde mora sve to da trpi. Njega to pogodi jer sam trudna, da nisam bolelo bi ga uvo - rekla je Anita.

- Kako komentarišeš što u kući komentarišu da te bole Aneli i Filip pa ste cepali plakate. Komentarišu se vaši izrazi lica kad su jedno drugom postavljali pitanja o hotelu? - pitao je Darko.

- Meni su oni simpatični. Kad sam ja videla te plakate i pocepala jer sam shvatila kao provokaciju, ne zato što pišu njihova imena, pisalo je i Stanija. - rekla je Anita.

- Kako komentarišeš komentare da si sujetna na Aneli i Filipa? - pitao je Darko.

- Mene Filip ne zanima, nije me ni zanimao kao partner da bih bila sujetna. Objasniću ja njemu ko je i šta je. On je rekao da sa Slađom Poršelinom i Aneli ne bi nikada bio da su mu štrokave. Filip je prema meni skroz bio drugačiji napolju. Svašta je tu bilo, nije bilo to samo idi mi dođi mi, stvarno je bio super odnos. Nemam na šta da budem ljubomorna. On je meni ovde ponižen isto kao i ja. Aneli rade se*s kombinacije - objasnila je Anita.

- Čuli smo od Stanije da si specifična trudnica - glasila je konotacija.

- Vređala me je, rekla mi je da sam smeće, da mi je život smeće. Rekla mi je da sam specifična trudnica jer sam rekla da narod baš sad nju podržava zbog toga. Ona je osoba koja nema empatije - rekla je Anita.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Marka Janjuševića Janjuša koji je progovorio o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Što psuješ Pečenicu ?- pitao je Darko.

- Šta mi napravi čovek, a bili smo dobri. Uvalio mi je k*tu - odgovorio je Janjuš.

- Tražila je odgovor zašto je toliko iritiraš - nastavio je Darko.

- Niko me nikada tako nije iritirao. Toliko me iritira da ne mogu da poverujem da se to dešava. Ove godine me niko ne iritira, ali ta žena ne znam kako da ti objasnim. Nemam reči da ti opišem - objasnio je Janjuš.

- Je l' postoji šansa da izgladite odnos? - upitao je Darko.

- Ma kakvi, naježim se kada prođe. Ne mogu smisliti ženu. Naprskala mi je neke rituale kad me nije ugušila - rekao je Janjuš.

- Pokušao si da izgladiš odnos sa Stanijom ali je opet ispalo da si je isponižavao - nastavio je Darko.

- Došla je kod mene sa namerom da misli da može da manipuliše sa mnom. Nisam joj ja jazavac ko ovi ovde. Meni je bilo dovoljno da dva puta čujem kako je to išlo, zbog čega su ostajali zajedno. Jasno mi je da je čovek hteo da ima odnos sa Stanijom Dobrojević, tako je i krenuo njihov odnos. Onda ga je malo po malo odradila i on se zaljubio. Ja neću reći da je ona k*rva, on se zaljubio u starletu. Ona ga je odrađivala, a on je samo keširao. Zaslužila je da bude petnaesta. Čeraću se sa njima do kraja rijalitija - objasnio je Janjuš.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Milenom Kačavendom o Marku Janjuševiću Janjušu.

- On je m*da svoja pojeo. Danas sam mu namazala brdo šljokica na krevet. Planiram da odem pre mraka da legnem, biće jako zabavno. Meni je on jasan kao dan. Sve što su pričali da će se desiti, desilo se. Mislim da je on sve ovo smislio kako bi se osvetio. Stalno mi govore ljudi da ne reagujem, a ja kako ustanem vidiš odmah neku reakciju. Čemu tvoj potreba da sićeš i dahćeš. Ja nikd nisam gledala kamere. On kad Vanja nije tu i kad su kamere okrenute on dobacuje konstantno. Čemu njegova potreba? Ja njega ne diram - rekla je Milena.

- Je l' uhvatiš sebe nekad da kažeš: "Imala sam neku priču sa njim, imali smo zaljubljenost, a ova devojka mi je bila drugarica"? - pitao je Darko.

- Meni je šok bila ona, a ne on. Ja nemam ta iskustva koliko god se oni sprdali. Ja nemam kr*s kombinacije. Ja sam počela da sumnjam da ona još napolju nije kontakt imala sa njim. Setim se samo kad me on napao za njeno d*pe - rekla je Milena.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Nenada Macanovića Bebicu koji je progovorio o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Šta se dešava u kući, kakvo je stanje? - glasilo je pitanje.

- Svaki put kao pred kraj, borba, alarmantno stanje. Aniti je ovo bio cilj i ostvarilča ga je. Luka tek sad postaje svestan, kasno je počeo o svemu da razmišlja. Imamo tu i Aneli koja je njegova buvša verenica, ispostavilo se da je imao emocije prema njoj. Za njegov plač, nije bezveze postavljeno pitanje Aneli. Mbnogo je tu slučajnosti da on zaplače, zapeva...Oni su bukvalno zamenjeni parovi. Mislim da je sujeta da nešto uništiš jer si nesrećan. Znaš koliko bi njih zanimalo da komenatrišu ako su srećni. Oni sami ovde prave svađe i tenzije. Ne mogu da provalim zašto im je Dača toliki problem, a ja ih surovije komentarišem. Ne mogu da verujem da je to ljubav - rekao je Bebica.

- Rekao si da Luku makar jedan posto muči da li je Filip otac - glasila je konotacija.

- Meni bi bilo u glavi da je možda i on otac zbog celog sleda događaja. Meni je u tom trenutku bilo to u glavi i normalno je da ti je to u glavi. Non stop potencira trudnoći i da je ugrožavamo - rekao je Bebica.

- Kao komentarišeš Filipa Đukića i Aneli? - upitao je Darko.

- Ja sam rekao da je on folirant. Ta vadilica oko njegovog stava nije ga prekšio, ali da kontrolišeš emocije sa osobom s kojom si 24 časa, to ne znam kako može da se kontroliše. Njemu je o samo vadilca, Ena Čolić ima dete, Anita isto. Ako ti nećeš onda se sklanjaš. Logično mi je ako ima neke emocije da će ući u vezu. Ona svojim postupcima pokazuje da je loša majka - objasnio je Bebica.

Autor: R.L.