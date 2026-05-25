Tebe i dete je ostavio zbog mene, a mene prodao zbog rijalitija... Aneli i Stanija SESTRE PO SUZAMA, Asmin ih ujedinio zauvek! (VIDEO)

Definitivno spustile loptu.

Aneli Ahmić je sledeći mali budžet dala Staniji Dobrojević.

- Stanija, ja sam se zasitila te priče sa njim, ja tebe ne mrzim, nemam ni animozitet prema tebi, ti si lukava, namazana, videla sam te, posmatram te, jako si lukav rijaliti igraš, radiš svaki korak proračunato, ali imaš pravo, ja nemam animozitet, sve sam odbolovala, drago mi je što si došla. U početku mi je bilo katastrofalno, kad sam slušala te vaše priče, sve me je vratilo na to što sam preživela, dok se nisam privikla. Ne interesuje me ni to za skidanje novca. Tri godine su mi pričali da li sam primila 1.000 ili 3.000 evra, kad je otišao za Majami, velike stvari, a ja slušam cifre 200, 300 hiljada, stan u Majamiju, čudesa, troškovi, a bila sam osuđena da trpim te priče zbog hiljadu ili dve, a vi ste se u tom trenutku bahatili. Ja nikad nisam bila u Majamiju, ne znam kako je to, ti si sama odlučila da živiš taj skup život, možda bih i ja kad bih mogla, ali sam prošla zbog njega pakao, iznosio je stvari da mi je uplaćivao ne znam koliko novca, a nema karticu, primao je platu na moj račun, tako je pravdao porez da uplaćuje meni na račun kao njegovoj vanbračnoj supruzi. Bili smo prijavljeni na istoj adresi. On je mućkao papire, ispisivao, ali dosta je puta uplaćivao i veću svotu, pa onda podigne, i onda opravda gde treba. Ja sam se bunila, da ne uplaćuje toliko novca na moj račun, odakle meni taj novac, sa firme mi je uplaćivao - rekla je Aneli.

- Meni nije sa firme, meni je sa imena - rekla je Stanija.

- Vi pričate o velikim ciframa, a on za svoje dete nije mario, mogao je i Nori da uplati hiljadu evra pa kupite. Svakako će novac potrošiti na Noru, dete živi od nas, od mene. Moj brat i sestra nekad kupe nešto devojčici i pomognu, to je njihova dobra volja, a ja sam dužna da o mojoj mami brinem, ko bi sad zaradio novac za nas. Moja majka je najbolja na svetu, ona živi sa tom devojčicom sad. Meni ti Stanija nikakav problem i nikakvom konkurencijom ne smatram, drago mi je što si ovde, što si potvrdila neke stvari i pokazala si kakav je on otac - rekla je Ahmićka.

- Drago mi je što je sve došlo na svoje, što si spustila loptu, drago mi je da je došlo dovde, nisam htela nikakav sukob, ali ja tebe razumem, ti si žena koja sa njim imaš dete. Ja sam sa njim prošla golgotu, tebe i dete je ostavio zbog mene, pa je mene prodao zbog rijalitija, prodao me kao čoveka, ja sam htela porodicu i dom, da budem majka, a naletala sam na ovog prevaranta koji je lagao sve živo. To mi je najveća kazna, zato sve ovako i jeste. Muka mu je bilo od Majamija, hteo je da dođemo u Linc da se venčamo, najbolje je što si ti ušla u rijaliti i što sam saznala šta se dešava - navela je Stanija.

Autor: R.L.