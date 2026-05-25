KLOŠARKO, SUOČI SE SA ISTINOM! Aleks Nikolić se javno obratila Sofiji u jeku AFERE TETOVO: Od tebe nema većeg lažova!

Belu kuću ponovo trese "afera Tetovo", nakon što je Milosava Pravilović optužila Dušicu Đokić da je bila animir dama u tamošnjem noćnom klubu za muškarce.

Klupko je krenulo da se odmotava, a u sve je ponovo uključena i Sofija Janićijević, koja uporno demantuje da je ikada radila u Tetovu, iako je u prošloj sezoni sama pričala šta je tačno, do detalja, i koliko dugo radila. Jutros, tokom "Igre istine" u pabu, ponovo je potkačila Aleksandru Nikolić, bivšu učesnicu (Milosavinu ćerku) koja je prošle godine otvoreno govorila o svom radu u ovom gradu Severne Makedonije, te je prozvala da laže da se njih dve znaju iz Tetova.

Sofija je optužila Nikoliće da su lažovi, a Aleksandra se pronašla u njenoj provokaciji.

- Šta da kažem za klošarku klasičnu?! Ona za nekog kaže da je lažljiv, a od nje nema veće lažljivice! Da je bar ispravna i iskrena, pa i da kaže, ali takav lažov patološki da kaže za nas, mene pogotovo, jer i ja sam Nikolić - nek se suoči sa svojom istinom, pa nek priča onda - rekla je Aleksandra za Pink.rs i dodala:

- Sram je bilo, koliko je to loš čovek ja ne verujem. Ne verujem da postoje takvi, a prošla sam pola sveta.

Koleginice iz Tetova

Podsetimo, Aleksandra je prošle godine govorila da Sofiju poznaje jer su radile na istom mestu. Sofija je najpre priznala, a potom, po instrukcijama majke Brankice Janićijević, sve demantovala i protiv Nikolićeve najavila tužbe.

Aleksandra nam je pre nekoliko dana otkrila da tužbu nikad nije dobila.

- Meni tužba nije stigla, koliko je prošlo meseci od rijaltiija... I da stigne, nikakav problem, imam pet cura, svedoka, koje će na sudu potvrditi da je ona radila tamo. Uopšte nije sporno, smešno mi je šta ona priča. Pretila je ona meni tužbom, ja je još uvek nisam dobila - zaključila je ona za Pink.rs.

Autor: D. T.