Oglasila se Kačavendina najbolja drugarica Tanja: Otkrila da li se Milene sinovi stvarno stide, pa žestoko potkačila Janjuša!

Prilikom oglašavanja za naš portal, bivša takmičarka ''Elite 8'' Jordanka Denčić otkrila nam je da ima informaciju da se sinovi Milene Kačavende stide majke zbog svega što se saznalo o njoj u ovoj sezoni.
Kako je ova vest mnoge ostavila bez teksta, mi smo rešili da proverimo šta se zbiva u porodici Milene Kačavende i da li je istina da je se sinovi koje je toliko hvalila pred kamerama tri godine, stide.
Mi smo stupili u kontakt sa Mileninom najboljom drugaricom Tanjom, čije se ime često spominje u Beloj kući, a ona nam je otkrila istinu.
- Naravno da sam u kontaktu sa njenim sinovima. Nje nema razloga da se neko stidi, ona ima najbolje sinove na svetu koji je podržavaju i Milena ima mnogo prijatelja. Ona je baš bogata žena, ona ne radi ništa loše da bi je se neko stideo - demantovala je Tanja navode Jordanke Denčić.
Takođe smo pitali i Mileninu prijateljicu kako gleda na sukobe nje i Marka Janjuševića Janjuša koji su u Beloj kući postali svakodnevnica.
- Mislim da je Janjušu malo dosadno bez Milene, ali baš je počeo da preteruje - bila je ona škrta na rečima.
Za sam kraj, Tanja se osvrnula i na pucanje prijateljstva Dače Virijevića i Milene:
- To je do prostora, ona gleda njega kao sina. I najrođeniji se nekada posvađaju, a kamoli dva stranca u istom prostoru - rekla je Tanja.
