VANJA ILI KAČAVENDA?! Janjušev brat izabrao PRIJEPOLJSKU SNAJKU: Naši roditelji su skeptični...

Marko Janjušević Janjuš usred je ljubavnog trougla u "Eliti", budući da svakodnevno ratuje sa bivšom partnerkom Milenom Kačavendom dok je u vezi sa Vanjom Živić, njenom bivšom prijateljicom, koja je sa njim uplovila u odnos nakon što su njih dve zaratile.

Boris Janjušević, Janjušev brat, oglasio se za Pink.rs i izneo svoj sud o njegovim emotivnim partnerkama.

- Do sad sam davao izjave i bio sam sarkastičan, evo mogu da kažem što se tiče koga bih pre za snajku, ja iskreno ni jednu ni drugu, ali baš da moram da biram neka bude Kačavenda - opredelio se Boris.

Priznao je da su njihovi roditelji poprilično skeptični.

- Moji roditelji su navikli na njegove budalaštine, ali ove godine je skroman i ne pravi neke gluposti sa ženama. Oni su isto skeptični što se tiče izbora, ali on će odlučiti kad izađe da li će nastaviti sa nekom avanturu - objašnjava Boris.

Na pitanje kako gleda na sve učestalije svađe Janjuša i Kačavende, kaže:

- Dobro, Janjuš je uvek bio prženica u rijalitiju tako da mi je i normalno da se svađa. Pogotovo sad pred kraj, svi su pod tenzijom i i jedva čekaju kraj - rekao je on za Pink.rs.

Autor: D. T.